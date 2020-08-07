Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, "Профи.ру", "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на злоупотребление компанией "Яндекс" своим доминирующим положением на рынке интернет-поиска

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин В ФАС подтвердили получение жалобы, уточнив, что она будет рассмотрена в установленном порядке

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, "Профи.ру", "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на злоупотребление компанией "Яндекс" своим доминирующим положением на рынке интернет-поиска. В ФАС подтвердили получение жалобы, уточнив, что она будет рассмотрена в установленном порядке.

Как пишет "Коммерсант", главная претензия сервисов к "Яндексу" связана с так называемыми "колдунщиками" (так называются ответы на запросы пользователей, которые позволяют пользователям искать билеты, квартиры, объявления и т.д. без перехода на отдельную страницу). В них отображаются только сервисы "Яндекса", но не конкурентов компании из разных отраслей. Подавшие жалобу компании считают, что "колдунщики" обходят общие правила ранжирования в поиске, не показывают наиболее релевантные ответы и привлекают внимание пользователей.

В результате конкуренты "Яндекса" теряют трафик и вынуждены тратить больше денег на продвижение. Подачу жалобы в ФАС в компаниях объяснили тем, что позиция "Яндекса" исключила "переговорный способ разрешения конфликта".

Это не первая подобная жалоба на "Яндекс". В прошлом году на "колдунщики" пожаловался сервис "Кассир.ру", а ряд компаний, включая Avito, ЦИАН и ivi публично выразили претензии к поисковику. Осенью прошлого года "Яндекс" представил новый рекламный формат, визуально напоминающий "колдунщики", но не все компании захотели с ним работать.

В пресс-службе "Яндекса" назвали новый формат мировым отраслевым стандартом, подчеркнув, что они не имеют преимуществ перед органической выдачей и не закреплены в верхней части поисковой выдачи по умолчанию. В "Яндексе" готовы продолжить дискуссию с компаниями и рассчитывают, что сервисы "Яндекса" смогут рекламироваться на сайтах Avito, 2ГИС, ivi и т.д.

По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна, "Яндекс" не обязан бесплатно продвигать сторонние сервисы не в органической выдаче. Но если в "колдунщиках" отображаются только сервисы "Яндекса", то у ФАС действительно могут возникнуть вопросы к компании. Он добавил, что компании Google ранее пришлось отказаться от попыток продвинуть свои сервисы через поиск.

"Претензии к "колдунщикам" "Яндекса" звучат не первый год, жалоба в ФАС демонстрирует не только остроту проблемы, но и то, что мирные аргументы исчерпаны. Не вижу вариантов, как они могли бы оправдать свои действия перед лицом ФАС", - считает гендиректор ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.