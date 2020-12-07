Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX, запущенный накануне к Международной космической станции (МКС), успешно пристыковался к модулю Harmony американского сегмента станции.

Отметим, это первая миссия, в котором используется существенно обновленный корабль Dragon. Этот грузовой корабль был создан на основе пилотируемого корабля Crew Dragon, который, в свою очередь, базируется на грузовом Dragon первого поколения, но существенно отличается от прародителя. Корабль пристыковался к МКС в 21 час 40 минут по московскому времени, совершив перед этим ряд маневров для сближения со станцией. В отличие от предшественника, Dragon нового поколения пристыковался к станции самостоятельно, как и Crew Dragon, тогда как ранее для стыковки использовался манипулятор - с его помощью астронавты захватывали корабль рядом со станцией, а затем подводили к стыковочному шлюзу.

Success! At 1:40pm ET, @SpaceX's upgraded Dragon cargo spacecraft autonomously docked to the @Space_Station.



???? This is the 1st automated docking for a SpaceX cargo resupply mission & the 1st time two Dragon spacecraft are on station simultaneously: pic.twitter.com/Qj6n9KLnxO— NASA (@NASA) December 7, 2020

На борту корабля находится около 3 тонн различных грузов, включая припасы и грузы для членов экипажа, а также оборудование для станции и научных экспериментов. В числе прочих грузов корабль должен доставить воздушный шлюз Bishop Airlock, разработанный компанией Nanoracks, а также оборудование для экспериментов по биодобыче на образцах метеоритов с помощью микробов, способных выделять металлы и минералы в поверхностных слоях породы; по подсчету лейкоцитов в космосе; по исследованию реакции тканей сердца на лекарства в условиях микрогравитации; по исследованию различий в капиллярном течении, реакциях на поверхности раздела и процесса образования пузырьков во время затвердевания припоев в условиях микрогравитации.

Эта миссия стала 21-й для Dragon в общей сложности и первой по счету в рамках второго контракта SpaceX с NASA на доставку грузов на МКС при помощи многоразовых кораблей. Из 20-ти запусков Dragon первой версии в рамках предыдущего контракта с NASA лишь один закончился неудачей - в 2015 году ракета-носитель Falcon 9, которая должна была вывести грузовой корабль на орбиту, разрушилась вскоре после старта.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа. Это астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также японский астронавт Соити Ногути. К станции теперь одновременно пристыкованы два корабля Dragon: прибывший сегодня "грузовик" и пилотируемый Crew Dragon, на котором на орбиту в ноябре прибыли Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути.