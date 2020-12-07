Операторов не устроил новый законопроект об удаленной идентификации абонентов сотовой связи
 
Операторов не устроил новый законопроект об удаленной идентификации абонентов сотовой связи
Pixabay.com

Операторы сотовой связи раскритиковали очередной законопроект об удаленной идентификации абонентов: компании МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" (бренд "Билайн") обратились в Администрацию президента, Минюст, Минфин, Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и комитет Госдумы по информационной политике с просьбой учесть их позицию при обсуждении законопроекта.

Как пишет "Коммерсант", речь идет о внесенном в Госдуму в середине ноября законопроекте, который подготовил замглавы комитета по информационной политике Максим Кудрявцев. Первое чтение документа намечено на 9 декабря.

В своем проекте Кудряцев предложил разрешить дистанционное заключение договора между абонентом и оператором связи с помощью квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи, ключ к которой был получен лично, но только при условии идентификации абонента в Единой биометрической системе (ЕБС). На тех же условиях в документе предлагается регистрировать виртуальные SIM-карты (технология eSIM).

Из документа также следует, что оказание услуг связи корпоративным абонентам будет возможно только после внесения сведений о них и их номерах в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Исключение из этого правила предлагается сделать для подключений в рамках госзакупок. Такая же обязанность по внесению сведений в ЕСИА предусмотрена для владельцев устройств интернета вещей.

В случае принятия документа операторы должны будут в течение минуты проверять сведения в ЕСИА или подтверждать данные об абоненте по запросу от оператора ЕСИА. Граждане смогут привязать идентификатор телефона (IMEI) к ЕСИА: при потере или краже устройства они смогут обратиться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке телефона.

Сотовые операторы не поддержали законопроект. В их обращениях в госорганы отмечается, что расходы и потери от реализации требований закона составят 10 млрд рублей в год для каждой компании. Также в МТС, "МегаФоне" и "ВымпелКоме" считают, что ограничения ухудшат клиентский опыт и стимулируют продажу серых SIM-карт, а также сделают невозможным оказание услуг связи гражданам из стран Евразийского экономического союза, которые приезжают на работу в Россию и не могут зарегистрироваться на портале госуслуг.

Кроме того, в компания считают, что предложенные правила идентификации затормозят развитие eSIM, так как эта технология попадет в зависимость от ЕБС, хотя у операторов есть свои средства идентификации, на использовании которых настаивают все три компании. Также операторы указали на необходимость сохранения возможности идентификации с помощью простой электронной подписи через портал госуслуг. На портале сейчас зарегистрировано свыше 65 млн граждан РФ, а в ЕБС лишь 150-300 тыс. человек.

По словам директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, законопроект также может привести к блокировке смартфонов с одинаковыми IMEI, доля которых в сетях операторов составляет до 7%. Решить этот вопрос должен отдельный законопроект, считает Левова.

Напомним, в марте прошлого года в Минкомсвязи сообщили, что разрабатывают необходимую нормативную базу для внедрения в России технологии виртуальных мобильных карт, но в начале апреля стало известно, что против внедрения eSIM в России выступает как раз ФСБ (из-за сложностей с применением отечественной криптографии), а операторы "большой тройки" (МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом") опасаются технологии в связи с вероятным снижением выручки из-за ее запуска. Позднее СМИ сообщили, что "Ростелеком", Tele2 и другие операторы тестируют или готовятся к тестированию eSIM. В сентябре того же года занимавший тогда пост вице-премьера Максим Акимов поручил Минкомсвязи совместно с ФАС, ФСБ, операторами связи и экспертным сообществом до 15 января 2020 года подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России eSIM.

С тех пор были разработаны четыре законопроекта об удаленной идентификации абонентов (включая проект Кудрявцева). Первый такой законопроект появился в апреле этого года. В нем предлагалось использовать для идентификации ЕБС либо другие подобные технологии, но только при письменном согласии абонента. В ноябре законопроект был отозван. В Минцифры предложили свой вариант, регламентирующий использование для идентификации ЕСИА и ЕБС, но его раскритиковали в Минэкономразвития. Это ведомство в июне представило собственный законопроект, который позволял операторам связи использовать свои биометрические технологии для удаленного подключения абонентов при продаже SIM-карт через интернет.