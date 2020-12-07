Pixabay.com Операторов не устроил новый законопроект об удаленной идентификации абонентов сотовой связи

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Операторы сотовой связи раскритиковали очередной законопроект об удаленной идентификации абонентов: компании МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" (бренд "Билайн") обратились в Администрацию президента, Минюст, Минфин, Минэкономразвития, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и комитет Госдумы по информационной политике с просьбой учесть их позицию при обсуждении законопроекта.

Как пишет "Коммерсант", речь идет о внесенном в Госдуму в середине ноября законопроекте, который подготовил замглавы комитета по информационной политике Максим Кудрявцев. Первое чтение документа намечено на 9 декабря.

В своем проекте Кудряцев предложил разрешить дистанционное заключение договора между абонентом и оператором связи с помощью квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи, ключ к которой был получен лично, но только при условии идентификации абонента в Единой биометрической системе (ЕБС). На тех же условиях в документе предлагается регистрировать виртуальные SIM-карты (технология eSIM).

Из документа также следует, что оказание услуг связи корпоративным абонентам будет возможно только после внесения сведений о них и их номерах в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг. Исключение из этого правила предлагается сделать для подключений в рамках госзакупок. Такая же обязанность по внесению сведений в ЕСИА предусмотрена для владельцев устройств интернета вещей.

В случае принятия документа операторы должны будут в течение минуты проверять сведения в ЕСИА или подтверждать данные об абоненте по запросу от оператора ЕСИА. Граждане смогут привязать идентификатор телефона (IMEI) к ЕСИА: при потере или краже устройства они смогут обратиться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке телефона.

Сотовые операторы не поддержали законопроект. В их обращениях в госорганы отмечается, что расходы и потери от реализации требований закона составят 10 млрд рублей в год для каждой компании. Также в МТС, "МегаФоне" и "ВымпелКоме" считают, что ограничения ухудшат клиентский опыт и стимулируют продажу серых SIM-карт, а также сделают невозможным оказание услуг связи гражданам из стран Евразийского экономического союза, которые приезжают на работу в Россию и не могут зарегистрироваться на портале госуслуг.

Кроме того, в компания считают, что предложенные правила идентификации затормозят развитие eSIM, так как эта технология попадет в зависимость от ЕБС, хотя у операторов есть свои средства идентификации, на использовании которых настаивают все три компании. Также операторы указали на необходимость сохранения возможности идентификации с помощью простой электронной подписи через портал госуслуг. На портале сейчас зарегистрировано свыше 65 млн граждан РФ, а в ЕБС лишь 150-300 тыс. человек.

По словам директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, законопроект также может привести к блокировке смартфонов с одинаковыми IMEI, доля которых в сетях операторов составляет до 7%. Решить этот вопрос должен отдельный законопроект, считает Левова.

Напомним, в марте прошлого года в Минкомсвязи сообщили, что разрабатывают необходимую нормативную базу для внедрения в России технологии виртуальных мобильных карт, но в начале апреля стало известно, что против внедрения eSIM в России выступает как раз ФСБ (из-за сложностей с применением отечественной криптографии), а операторы "большой тройки" (МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом") опасаются технологии в связи с вероятным снижением выручки из-за ее запуска. Позднее СМИ сообщили, что "Ростелеком", Tele2 и другие операторы тестируют или готовятся к тестированию eSIM. В сентябре того же года занимавший тогда пост вице-премьера Максим Акимов поручил Минкомсвязи совместно с ФАС, ФСБ, операторами связи и экспертным сообществом до 15 января 2020 года подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России eSIM.

С тех пор были разработаны четыре законопроекта об удаленной идентификации абонентов (включая проект Кудрявцева). Первый такой законопроект появился в апреле этого года. В нем предлагалось использовать для идентификации ЕБС либо другие подобные технологии, но только при письменном согласии абонента. В ноябре законопроект был отозван. В Минцифры предложили свой вариант, регламентирующий использование для идентификации ЕСИА и ЕБС, но его раскритиковали в Минэкономразвития. Это ведомство в июне представило собственный законопроект, который позволял операторам связи использовать свои биометрические технологии для удаленного подключения абонентов при продаже SIM-карт через интернет.