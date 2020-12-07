Роскосмос. Идеи для новой орбитальной станции / Facebook Госкорпорация Роскосмос опубликовала в соцсетях объявление о сборе идей по устройству перспективной российской орбитальной станции. Для приема предложений была создана страница "Роскосмос. Идеи для новой орбитальной станции" в социальной сети Facebook

Роскосмос. Идеи для новой орбитальной станции / Facebook

Госкорпорация Роскосмос опубликовала в соцсетях объявление о сборе идей по устройству перспективной российской орбитальной станции. Для приема предложений была создана страница "Роскосмос. Идеи для новой орбитальной станции" в социальной сети Facebook.

"Роскосмос начал проработку проекта новой орбитальной станции, которая придет на смену МКС. По нашим планам станция будет многофункциональной, с заправочно-, ремонтно-, сборочным комплексом. Предлагаем вам внести свои предложения по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклонении ее орбиты. Совсем скоро мы будем принимать финальные решения, и ваши идеи могут быть для нас полезны!" - говорится в сообщении.

Первые предложения появились в микроблоге Роскосмоса. Так, один из читателей указал на необходимость создания на новой станции небольшой гравитации.

Было бы здорово, чтобы она вращалась и у орбитонавтов была возможность находиться в условиях легкой гравитации. Также было бы круто иметь электромагнитный разгоночный модуль для запуска и отправки спутников в дальний космос. Модуль для захвата и работы с припаркованными болидами. pic.twitter.com/0dN8DXS7fD— Ramen Warrior (@newesprod) December 7, 2020

Другой пользователь иронично ответил, что на новой станции нужно оборудовать храм.

Тогда нужно ещё штатного попа держать на борту станции, потребуется разработка специальной рясы и кадила, чтобы в невесомости работали.— 加藤大輔 (@DskKato) December 7, 2020

Напомним, в конце ноября первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев на заседании Совета РАН по космосу заявил, что многочисленные элементы Международной космической станции (МКС) могут начать выходить из строя после 2025 года. "Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - сказал Соловьев, добавив, что расходы на поддержание станции в РКК "Энергия" оценивают в 10-15 млрд рублей и считают эту сумму слишком большой.

"Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - заявил Соловьев. Некоторые СМИ восприняли эти слова как предложение отказаться от участия в проекте МКС, однако в Роскосмосе это опровергли.

Соловьев также рассказал о проекте новой российской орбитальной станции, которую планируется запустить после 2024 года. Предполагается, что станция будет состоять из трех-семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Также станция сможет работать в автоматическом режиме.

"Роскосмос действительно ждет от РКК "Энергия" предложений и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты сначала будут рассмотрены на НТС Роскосмоса, а затем доложены в правительство", - сообщили тогда в госкорпорации.