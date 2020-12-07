Росстат до 2023 года закончит разработку центральной аналитической платформы (ЦАП) "Население", которая должна стать "витриной данных" для граждан и бизнеса. Об этом говорится в плане цифровой трансформации ведомства, направленном в правительство. Обзор документа приводит газета "Коммерсант".

После реализации плана, стоимость которой оценивается в 719 млн рублей компании смогут получать бесплатный доступ к ЦАП и запрашивать различные данные. "У нас много данных. ЦАП позволит автоматизировать все расчеты по населению: рождаемость, смертность, заключение браков и разводы", - отметил замглавы ведомства Павел Смелов. Предполагается, что новая платформа будет формировать показатели в реальном времени, а не ежемесячно, как сейчас.

Что же касается использования данных бизнесом, то в настоящее время компании запрашивают данные у Росстата, но на взаимодействие с ведомством уходит много времени, а данные предоставляются в виде таблиц. По словам Смелова, ЦАП будет отображать данные в виде графиков, картинок, диаграмм и карт с геолокацией, а получить доступ к системе можно будет через API.

"Хочешь, например, открыть магазин в определенном месте - можешь увидеть характеристику населения, которое здесь проживает", - пояснил Смелов, уточнив, что заинтересованность в проекте уже выразили "Яндекс" и "Сбер" (бывший "Сбербанк"). В "Яндексе" сообщили изданию, что компания пока не знакома с возможностями ЦАП, но бизнес может сделать продукты и сервисы "удобнее для пользователей за счет накопленной информации".

В то же время глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев усомнился в перспективах ЦАП. "Логика государства: мы должны видеть все обо всех. Но затем приходит осознание, что прозрачность работает в обе стороны. Население, оппозиция, шпионы тоже получат информацию о чиновниках, о положении дел с болезнями, рождаемостью, бедностью. И тогда начнут ограничивать взаимодействие бизнеса с этой платформой", - считает он.

Напомним, в конце октября Ассоциация больших данных (АБД, объединяет "Яндекс", МТС, "МегаФон", Mail.ru Group, "Сбербанк" и другие компании) одобрила обращение в правительство с просьбой разработать "дорожную карту" по развитию электронного взаимодействия между государством и бизнесом, которая позволит компаниям получать доступ к собираемым государством данным на платной основе.

Как следует из документа, АБД просит кабмин облегчить доступ бизнеса к государственным информационным системам (ГИС), информационным ресурсам и реестрам. Это среди прочего позволит решить регуляторные проблемы, связанные с использованием данных из ГИС, а крупные компании смогут интегрировать портал госуслуг со своими экосистемами.

В связи с этим обращением в Минцифры признали проблему с предоставлением доступа к данным. В ведомстве сообщили о планах создать "государственную фабрику данных", при помощи которой компании получат доступ к данным из ГИС. "В нашем понимании это не просто технологическая платформа, а набор правил и методология по подготовке к предоставлению такой информации, а также единые требования к технологическому стеку по работе с этими данными", - сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов. В пресс-службе ведомства добавили, что у чиновников уже есть понимание "архитектуры взаимодействия с бизнесом".