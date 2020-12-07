Правительство РФ приняло постановление о квотах на госзакупки отечественных товаров в 2021-2023 годах. В общей сложности перечень включает свыше 250 видов различных товаров, в том числе, компьютеры и другую электронику. Речь идет о товарах, включенных в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ или в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, передает ТАСС.

Так, в постановлении указано, что доля отечественных ПК весом менее 10 килограммов в госзакупках должна составить 50% в 2021 году, 60% - в 2022-м и 70% - с 2023 года. Это требование касается ноутбуков, планшетов, смартфонов, электронных записных книжек, а также "вычислительных электронных цифровых машин, содержащих в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода для автоматической обработки данных", "электронных цифровых вычислительных машин в виде систем для автообработки данных" и "прочих машин, содержащих или не содержащих в одном корпусе запоминающие устройства и устройства ввода, вывода".

Кроме того, в документе говорится, что квоты на запоминающие устройства и устройства хранения данных российского производства в 2021 году составят 30%, в 2022 году - 40%, а с 2023 года - 50%. Квоты для телефонных аппаратов для сотовых и беспроводных сетей связи составит с 2021 года 1%.

Наконец, квоты госзакупок кассовых терминалов и банкоматов в 2021 году составят 18%, а с 2022 года - 20%, а для бытовой электротехники в следующие три года квоты составят 50, 75 и 90% соответственно.