Правительство России утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России электронные гаджеты с 1 апреля 2021 года. Соответствующее распоряжение было размещено на официальном интернет-портале правовой информации

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Правительство России утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России электронные гаджеты с 1 апреля 2021 года. Соответствующее распоряжение было размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, закон об обязательной предустановке отечественного софта на продаваемые в России электронные устройства должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса вступление закона в силу отложили до 1 января 2021 года, а теперь он вступит в силу в апреле.

23 ноября прошлого правительство приняло постановление о порядке предустановки отечественного софта. Документ гласит, что предустанавливать российские приложения на устройства должны изготовители или продавцы. В список видов ПО для предустановки вошли программы 16 классов: браузеры, поисковики, картографические и навигационные приложения, приложения электронной почты, приложения для облачного хранения данных, голосовые помощники, мессенджеры, новостные агрегаторы, приложения, обеспечивающие доступ к онлайн-трансляциям, приложения соцсетей, аудиовизуальные сервисы, антивирусы, офисные приложения, приложения для использования платежной системы "Мир", приложения для доступа к порталу госуслуг, а также приложения для доступа к социально значимым сайтам.

В постановлении указано, что на смартфоны и планшеты необходимо будет предустанавливать все перечисленные приложения, на ПК - браузеры, офисное ПО и антивирусы, а на смарт-телевизоры - браузеры, поисковики, приложения соцсетей и аудиовизуальные сервисы. При этом в документе указано, что предустановка возможна путем полной загрузки приложения, размещения ярлыка, нажав на который пользователь загрузит программу или через диалоговое окно первоначальной настройки нового устройства.

Как пишет "Коммерсант" , в итоговый перечень приложений для предустановки на смартфоны и планшенты вошли: "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекса", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", почтовый сервис Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", OK Live, "ВКонтакте", "Одноклассники", MirPay, приложение портала госуслуг, "МойОфис Документы", Kaspersky Internet Security и Applist.ru.

На ПК правительство обязало устанавливать только одно приложение "МойОфис Стандартный. Домашняя версия", а на смарт-телевизоры предлагается устанавливать приложения Wink, ivi, "Первый", "Кинопоиск", Оkkо, Morе.tv, Premier, "Смотрим", НТВ, Start и "Яндекс", пишет "Код Дурова" .

Отметим, что ряд производителей Android-устройств ранее согласился исполнять требования российского законодательства о предустановке приложений (часть из вошедших в список приложений уже предустанавливается на смартфоны некоторых компаний), однако до сих пор неясно, будет ли выполнять эти требования компания Apple, которая не предустанавливает сторонние приложения на свои устройства. Однако недавно в коде бета-версии iOS 14.3 обнаружилась функция, которая позволит пользователям устанавливать приложения сторонних разработчиков на этапе настройки нового смартфона iPhone или планшета iPad.