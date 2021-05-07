Компания Sennheiser продала бизнес по производству наушников швейцарскому производителю слуховых аппаратов

Швейцарская компания Sonova, занимающаяся выпуском медицинских устройств для людей с проблемами слуха, включая слуховые аппараты, купила бизнес по производству потребительской электроники у немецкой компании Sennheiser. Сообщение о сделке было опубликовано на сайте Sonova.
В результате сделки, сумма которой составит 200 млн евро, Sonos достанется бизнес Sennheiser по производству проводных и беспроводных наушников и других устройств. Закрыть сделку планируется во второй половине этого года, но сперва сторонам потребуется получить одобрения регуляторов.
Как напоминает The Verge, компания Sennheiser объявила, что ищет покупателей на подразделение, занимающееся выпуском потребительских устройств, в феврале этого года. Намерение продать этот бизнес в компании объяснили давлением со стороны конкурентов. В 2019 году продажи устройств Sennheiser установили рекорд, но остались убыточными. В результате компании пришлось сократить 650 сотрудников.
В Sonova заявили, что после покупки бизнеса Sennheiser выпуск устройств под брендом немецкого производителя продолжится. "Сочетание нашего аудиологического опыта с опытом компании Sennheiser в сфере аудиоустройств, ее репутацией и высококачественными продуктами позволит нам расширить нашу линейку и создать точки соприкосновения с потребителями на ранних этапах их аудиопути", - заявил гендиректор Sonova Арнд Кальдовски.
Напомним, в феврале компания HP официально объявила о покупке производителя игровых периферийных устройств HyperX у компании Kingston. Стоимость анонсированной сделки составит 425 млн долларов. Условия сделки предусматривают, что Kingston продолжит выпускать оперативную память и SSD-накопители "для геймеров и энтузиастов". К HP перейдет бизнес HyperX, связанный с производством игровых гарнитур, клавиатур, мышей и других устройств.