Компания Sennheiser продала бизнес по производству наушников швейцарскому производителю слуховых аппаратов

Joeppoulssen / DepositPhotos

Швейцарская компания Sonova, занимающаяся выпуском медицинских устройств для людей с проблемами слуха, включая слуховые аппараты, купила бизнес по производству потребительской электроники у немецкой компании Sennheiser. Сообщение о сделке было опубликовано на сайте Sonova.

В результате сделки, сумма которой составит 200 млн евро, Sonos достанется бизнес Sennheiser по производству проводных и беспроводных наушников и других устройств. Закрыть сделку планируется во второй половине этого года, но сперва сторонам потребуется получить одобрения регуляторов.

Как напоминает The Verge , компания Sennheiser объявила, что ищет покупателей на подразделение, занимающееся выпуском потребительских устройств, в феврале этого года. Намерение продать этот бизнес в компании объяснили давлением со стороны конкурентов. В 2019 году продажи устройств Sennheiser установили рекорд, но остались убыточными. В результате компании пришлось сократить 650 сотрудников.

В Sonova заявили, что после покупки бизнеса Sennheiser выпуск устройств под брендом немецкого производителя продолжится. "Сочетание нашего аудиологического опыта с опытом компании Sennheiser в сфере аудиоустройств, ее репутацией и высококачественными продуктами позволит нам расширить нашу линейку и создать точки соприкосновения с потребителями на ранних этапах их аудиопути", - заявил гендиректор Sonova Арнд Кальдовски.