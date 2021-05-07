Сервис микроблогов Twitter объявил о запуске функции Tip Jar, которая позволит пользователям собирать пожертвования от читателей при помощи отдельной кнопки.

Как сообщается в блоге компании, кнопка Tip Jar расположится в профилях пользователей рядом с кнопкой Follow. Нажав на кнопку Tip Jar пользователь сможет перевести владельцу аккаунта выбранную сумму через один из доступных сервисов. Пока что к Tip Jar подключены сервисы Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal, Venmo и Spaces. Последний сервис доступен только в Android-приложении Twitter. В компании уточнили, что сервис микроблогов не получает комиссию с этих переводов.

В Twitter назвали запуск Tip Jar первым шагом в проекте по созданию новых механизмов материальной поддержки пользователей со стороны их подписчиков.

show your love, leave a tip



now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter ????



more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter) May 6, 2021

Новая функция сервиса уже доступна некоторым англоязычным пользователям Twitter в приложениях iOS и Android. Активировать возможность сбора пожертвований могут некоторые журналисты, художники, эксперты и НКО. В компании обещают вскоре расширить число участников и расширить языковой охват Tip Jar.

Между тем пользователи уже обнаружили уязвимость новой функции: при отправке чаевых через PayPal email отправителя увидит получатель перевода. В Twitter отметили, что это особенность PayPal, но пообещали добавить предупреждение об этом, пишет TJ .