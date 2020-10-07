Компания Apple решила проблему российских разработчиков мобильных приложений, которые испытывали трудности с регистрацией в системе Apple Development Program. Об этом сообщил 6 октября в своем Telegram-канале депутат Госдумы Антон Горелкин, обративший внимание на эту ситуацию в августе.

"Некоторое время назад я передал в компанию Apple список разработчиков, которые испытывали трудности с подпиской на Apple Development Program - в основном, это были подписчики моего канала. И вот вчера представитель Apple сообщил мне, что по каждому пункту списка проведена работа, и проблемы разработчиков решены. Я очень рад, что им помогли, и благодарен компании за неравнодушие (честно говоря, не был уверен, что Apple вообще отреагирует). Конечно, я бы хотел, чтобы компания оптимизировала процесс регистрации в ADP таким образом, чтобы у разработчиков не было нужды прибегать к помощи депутата Госдумы, - а все было бы также удобно и технологично, как завещал Стив Джобс. Надеюсь, что так и будет, а еще надеюсь, что взаимодействие русскоговорящего IT-сообщества с Apple выйдет на новый, более открытый уровень", - написал Горелкин.

Напомним, в августе Горелкин пожаловался на Apple в ФАС. В его обращении говорилось, что отечественные разработчики не раз обращались к депутату с жалобами на то, что не могут зарегистрировать в системе Apple аккаунт разработчика, без которого невозможно появление приложения в онлайн-магазине App Store. Из-за этого им приходится покупать на черном рынке аккаунты, зарегистрированные в США и Китае, что обходится на 300-500 долларов дороже.

Проблема с регистрацией учетных записей связана с тем, что для подтверждения личности Apple запрашивает платежный адрес у банка, через который разработчик оплачивает аккаунт, но формат данных, которые предоставляют российские банки, не соответствует требованиям корпорации, писал Горелкин. В то же время для китайских и американских разработчиков применяется другая схема подтверждения личности (через популярные платежные системы). "Фактически Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию", - отмечал депутат.

В конце сентября в Apple ответили Горелкину. В сообщении компании говорилось, что App Store в России управляет компания Apple Distribution International Ltd, которая зарегистрировалась в России для выплаты НДС в 2017 году, но находится в ирландской юрисдикции. Комментируя ситуацию с ограничением доступа российских разработчиков к App Store, в компании уверили, что такая проблема существует не только в России. Apple пытается ее решить, например, в 2019 году компания внесла изменения "в процесс выявления мошенничества, чтобы злоумышленники не могли использовать определенные каналы оплаты для регистрации в программе Apple Developer Program". Однако это лишь усугубило ситуацию, так как злоумышленники стали чаще использовать данные украденных кредитных карт для оплаты индивидуального членства в программе для разработчиков, с помощью которой можно размещать приложения в App Store. Затем Apple создала более строгую систему защиты от мошенничества, что и привело к отклонению платежей разработчиков по всему миру.

"Я решил не ограничиваться перепиской и лично связался с представителем Apple в России. Договорились сотрудничать по всем возможным направлениям. Меня попросили собрать и лично передать им все жалобы российских разработчиков на проблему с рабочими аккаунтами Apple. Их направят пакетом специальному человеку, отвечающему за это направление работы в России, и он целенаправленно займется их разбором и решением", - писал тогда Горелкин.