6 октября компания SpaceX успешно запустила очередную партию из 60 спутников системы глобального доступа к интернету Starlink, и теперь на орбите находится свыше 730 аппаратов Starlink. Ранее в компании обещали до конца 2020 года запустить Starlink для Канады и северных территорий США, и после очередного запуска глава SpaceX Илон Маск в целом подтвердил эти планы.

"Как только эти спутники (запущенные 6 октября. - Прим. NEWSru.com) достигнут целевой орбиты, мы сможем начать достаточно широкое публичное бета-тестирование на севере США и, надеюсь, юге Канады. Тестирование в других странах начнет в скором времени, после получения одобрения властей", - написал Маск в своем микроблоге.

Once these satellites reach their target position, we will be able to roll out a fairly wide public beta in northern US & hopefully southern Canada. Other countries to follow as soon as we receive regulatory approval.— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2020

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов.

В начале сентября в SpaceX обнародовали результаты тестирования системы. В компании сообщили, что спутники обеспечивают загрузку данных со скоростью свыше 100 Мбит/с, а малая задержка соединения позволяет играть в самые продвинутые онлайн-игры.

Разработкой аналогичных систем спутникового интернета занимаются и другие компании. Так, похожую систему разрабатывала подавшая заявление о банкротстве компания OneWeb, которая успела вывести на орбиту 74 спутника системы (реализация проекта будет продолжена благодаря новым владельцам). Кроме того, в апреле 2019 года о намерении создать систему под названием Kuiper объявила компания Amazon. Недавно Amazon получила разрешение FCC запустить 3,2 тыс. спутников Kuiper.