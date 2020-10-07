Илон Маск
 
Илон Маск
Steve Jurvetson / Flickr

6 октября компания SpaceX успешно запустила очередную партию из 60 спутников системы глобального доступа к интернету Starlink, и теперь на орбите находится свыше 730 аппаратов Starlink. Ранее в компании обещали до конца 2020 года запустить Starlink для Канады и северных территорий США, и после очередного запуска глава SpaceX Илон Маск в целом подтвердил эти планы.

"Как только эти спутники (запущенные 6 октября. - Прим. NEWSru.com) достигнут целевой орбиты, мы сможем начать достаточно широкое публичное бета-тестирование на севере США и, надеюсь, юге Канады. Тестирование в других странах начнет в скором времени, после получения одобрения властей", - написал Маск в своем микроблоге.

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов.

В начале сентября в SpaceX обнародовали результаты тестирования системы. В компании сообщили, что спутники обеспечивают загрузку данных со скоростью свыше 100 Мбит/с, а малая задержка соединения позволяет играть в самые продвинутые онлайн-игры.

Разработкой аналогичных систем спутникового интернета занимаются и другие компании. Так, похожую систему разрабатывала подавшая заявление о банкротстве компания OneWeb, которая успела вывести на орбиту 74 спутника системы (реализация проекта будет продолжена благодаря новым владельцам). Кроме того, в апреле 2019 года о намерении создать систему под названием Kuiper объявила компания Amazon. Недавно Amazon получила разрешение FCC запустить 3,2 тыс. спутников Kuiper.