Pixavril / DepositPhotos Конгрессмены обвинили Amazon, Facebook, Google и Apple в монополизации рынка

Pixavril / DepositPhotos

Подкомитет по антимонопольному законодательству палаты представителей Конгресса США выпустил 449-страничный доклад по итогам продолжавшегося 16 месяцев расследования деятельности Apple, Google, Facebook и Amazon. Авторы доклада, изучив свыше 1,2 млн, документов и сообщений, а также заслушав показания 38 свидетелей и проведя беседы с участниками рынка, пришли к выводу, что все четыре компании подрывают конкуренцию на рынке и являются монополистами в своих сферах.

Так, в докладе говорится, что Facebook обладает монополией в сфере социальных сетей и удержит свои позиции благодаря приобретению, копированию или "убийству" конкурентов. Примерами такой политики служат сделки соцсети по покупке мессенджера WhatsApp и сервиса Instagram. Из материалов следует, что глава Facebook Марк Цукерберг грозил основателю Instagram Кевину Систрому "последствиями" в случае отказа от партнерства с Facebook, пишет "Роскомсвобода".

Претензии законодателей к Apple заключаются в том, что компания из Купертино устанавливает собственное программное обеспечение на свои устройства и "не дает лицензию на iOS другим производителям мобильных устройств", пишет TJ. Из-за этого пользователи могут скачивать приложения только из App Store, а разработчики вынуждены платить компании комиссию, не имея возможности распространять приложения иным способом.

Что же касается Google, то ее обвинили в монополии в области поиска и поисковой рекламы, поскольку именно поисковик от Google как правило по умолчанию используется в браузерах и на мобильных устройствах. Данные пользователей, которые собирает компания, позволяет ей укреплять свое лидерство и получать дополнительные доходы от рекламы.

Наконец, Amazon, по мнению авторов доклада, продает собственную продукцию и товары независимых продавцов на одной платформе, создавая конфликт интересов. В частности, компания может использовать данные конкурентов, чтобы получать преимущество перед их продуктами. Помимо этого, Amazon скупает смежные бизнесы и ставит тем самым конкурентов в невыгодное положение.

В целом претензии ко всем компаниям уже были озвучены в июле на заседании подкомитета, в ходе которого главы всех четырех IT-гигантов в течение нескольких часов отвечали на вопросы конгрессменов.

В свежем докладе предлагается разделить крупные IT-компании при помощи изменений в антимонопольном законодательстве. В частности, речь идет как о структурном разделении IT-гигантов, так и о введении запрета на работу в смежном бизнесе. Детально эти предложения не прописаны, но, по всей видимости, авторы доклада считают необходимым превратить сервисы, принадлежащие Google, Facebook, Apple и Amazon в независимые компании. Речь среди прочего идет о принадлежащем Google видеохостинге YouTube, а также о WhatsApp и Instagram. Кроме того, в докладе говорится, что антимонопольные органы не должны разрешать крупным IT-компаниям покупать потенциальных конкурентов. Также авторы считают необходимым обеспечить функциональную совместимость и переносимость данных с одной доминирующей платформы на другие.

Все четыре компании заявили, что несогласны с обвинениями и рекомендациями авторов доклада. Например, в Amazon считают, что воплощение рекомендаций конгрессменов навредит покупателям товаров и малому бизнесу: небольшие компании лишатся одного из самых удобных и прибыльных способов связи с клиентами. В Apple сообщили, что появление магазина App Store открыла новые рынки и услуги, а основными бенефициарами экосистемы Apple стали разработчики.

В Facebook и Google также считают, что их деятельность не нарушает конкуренцию на рынке. В частности, в Facebook напомнили, что сделки по покупке WhatsApp и Instagram были одобрены регуляторами.