CCTV Video News Agency / YouTube Китайский многоразовый космический аппарат, запущенный на орбиту 4 сентября при помощи ракеты-носителя Long March-2F, успешно вернулся на Землю через два дня

CCTV Video News Agency / YouTube

Китайский многоразовый космический аппарат, запущенный на орбиту 4 сентября при помощи ракеты-носителя Long March-2F, успешно вернулся на Землю через два дня. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Какие-либо подробности об этом аппарате, включая сведения о его типе, по-прежнему не раскрываются. В сообщении лишь говорится, что эта миссия стала важным прорывом в исследовании многоразовых космических кораблей и, как ожидается, "предоставит возможность удобных и дешевых полетов для мирного использования космоса".

Возможно, речь идет об испытании экспериментального космоплана. Так, в 2017 году в Китае объявили о плане вывести на орбиту возвращаемый космоплан в 2020 году. Тогда сообщалось, что этот аппарат сможет доставлять на орбиту Земли грузы и людей и позволит увеличить число космических запусков, одновременно снизив их стоимость.

Косвенным подтверждением версии о космоплане служат также наблюдения ученых. Например, Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики определил, что китайский аппарат был запущен на орбиту 332 на 348 километров с наклонением 50,2 градуса. После объявления об успешной посадке он выяснил, что незадолго до появления сообщений о посадке аппарата его орбита проходила вблизи аэродрома на территории высохшего озера Лобнор, расположенного на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Затем один из работников Европейского космического агентства (ESA) изучил снимок территории аэродрома, сделанный спутником Planet Labs в день посадки, и обнаружил, что на взлетно-посадочной полосе находилось несколько объектов, в том числе один большой посередине полосы, который появился после 2 сентября, пишет N+1.

В мае в Китае успешно испытали космический корабль нового поколения, предназначенный для доставки космонавтов и грузов на будущую китайскую орбитальную станцию. Он способен вместить до шести человек, а его масса может составлять от 14 до 20 тонн. Испытательный полет на орбите высотой от 300 километров до 8 тыс. километров прошел без экипажа на борту. В ходе миссии специалисты проверяли работу различных систем корабля, включая теплозащитные экраны, систему управления и систему обнаружения утечки воздуха. Все проверки были признаны успешными.