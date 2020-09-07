Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку ситуации с затрудненным доступом российских разработчиков приложений в рабочую среду Apple с точки зрения злоупотребления корпорацией монопольным положением на российском рынке.

Как пишет "Коммерсант", в обращении Горелкина, направленном в ведомство 28 августа, говорится, что отечественные разработчики не раз обращались к Горелкину с жалобами на то, что не могут зарегистрировать в системе Apple аккаунт разработчика, без которого невозможно появление приложения в онлайн-магазине App Store. Из-за этого им приходится покупать на черном рынке аккаунты, зарегистрированные в США и Китае, что обходится на 300-500 долларов дороже.

Как уточняется в обращении, проблема с регистрацией учетных записей связана с тем, что для подтверждения личности Apple запрашивает платежный адрес у банка, через который разработчик оплачивает аккаунт, но формат данных, которые предоставляют российские банки, не соответствует требованиям корпорации. В то же время для китайских и американских разработчиков применяется другая схема подтверждения личности (через популярные платежные системы).

"Фактически Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию", - пишет Горелкин.

В ФАС сообщили, что ведомство получило обращение Горелкина, но ранее подобные жалобы от самих разработчиков в ФАС не поступали. В пресс-службе Apple не ответили на запрос издания.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян подтвердил существование проблемы, о которой пишет в обращении Горелкин. "Apple требует оплату за аккаунт только по карте, причем только на физическое лицо, указанное в аккаунте, что затруднительно в российских реалиях", - сказал Казарян, уточнив, что компания также не пропускает в магазин приложения, которые делают необоснованное, по мнению Apple, подключение к VPN, а длительное ожидание ответа от службы поддержки в проблемных ситуациях осложняет разработчикам исполнение заказов в установленные сроки. При этом, по словам Казаряна, с похожими проблемами сталкиваются разработчики приложений, из Индии, Израиля и ряда других стран.

Напомним, в конце августа ФАС выдала компании Applе предписание об устранении нарушений, выявленных в работе магазина приложений App Store в ходе расследования, связанного с программами родительского контроля.

Предписание гласит, что Apple должна удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала. Компании обязана исполнить требования ведомства до 30 ноября 2020 года и сообщить об их исполнении в ФАС России в течение пяти дней.

Через несколько дней стало известно, что первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов внес в Госдуму проект федерального закона о магазинах мобильных приложений. Документ гласит, что владелец или правообладатель операционной системы не должен ограничивать или запрещать установку на нее стороннего маркетплейса. Установку сторонних магазинов приложений сейчас допускает компания Google, владеющая ОС Android, тогда как на устройства Apple установить сторонний магазин iOS-приложений нельзя. Пользователи iPhone могут загружать приложения только из магазина App Store, а в случае удаления той или иной программы из магазина установить ее на iPhone или iPad становится невозможно. Тумусов отметил, что эта проблема обсуждается по всему миру, и появление такой нормы "позволило бы отразить позицию Россию в нашей юрисдикции".

Также в законопроекте говорится, что при продаже лицензии или подписки на размещенный в магазине цифровой продукт, а также при совершении любых покупок внутри приложения, владелец маркетплейса может взимать комиссию, но не более 20% от цены без НДС. Если владелец магазина приложений установит максимальный размер комиссии, закон обяжет его ежеквартально отчислять треть дохода с продаж на территории России в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий. По словам Тумусова, эта норма призвана устранить перекос, возникший из-за того, что владельцы магазинов приложений не платят налог на прибыль по месту получения выручки.