foone (@Foone) / Twitter Энтузиаст показал, как выглядят Doom и Skyrim на экране электронного теста на беременность

foone (@Foone) / Twitter

Американский инженер и техноблогер, пишущий в Twitter под ником Foone, показал, как выглядят игры The Elder Scrolls V: Skyrim и Doom на экране электронного теста на беременность.

Как пишет 3DNews, несколько дней назад энтузиаст разобрался в устройстве электронных тестов на беременность. Он выяснил, что в гаджетах используется 8-битный процессор Holtek и 64 байта оперативной памяти. При этом электроника требуется лишь для чтения и вывода на небольшой дисплей результата стандартного бумажного теста.

Затем блогер заменил дисплей гаджета и вывел на него видео игрового процесса Doom и TES V: Skyrim (чип выполнял роль драйвера). Foone опасался, что ему не хватит пропускной способности для обновления изображения в реальном времени, но в итоге этого не случилось. Также он воспроизвёл на экране несколько клипов.

and it can't yet run doom. That's going to be way tricky, even cheating and having a modern desktop computer connected to it... but I CAN play back a doom video on it, which is kinda close?

(Using a different dithering method here so that you can see anything: doom is dark) pic.twitter.com/BhJLYkQlXp— foone (@Foone) September 5, 2020

people suggested it should show Bad Apple.

CAN DO! pic.twitter.com/ha2ve6BmSK— foone (@Foone) September 5, 2020

Позднее блогеру удалось по-настоящему запустить Doom на экране электронного теста на беременность. Для игры ему пришлось подключить к устройству клавиатуру.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.



Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv— foone (@Foone) September 7, 2020

Это далеко не первый случай, когда энтузиасты запускают старые игры на различных устройствах. Например, в июне 2015 года видеоблогер по имени Дэйв Беннетт запустил игру Half-Life на смарт-часах, работающих под управлением Android Wear, а в 2014 году 16-летний программист Корбин Дэвенпорт портировал на часы Samsung Gear Live операционную систему Windows 95, шутер Doom и инди-игру Minecraft.

Напомним, в январе 2016 года создатель легендарного шутера Doom Джон Ромеро выпустил новый уровень для первой части Doom, получивший название Tech Gone Bad. Он представляет собой альтернативный конец игры - на этом уровне игрок попадает в закрытые помещения, а часть действия происходит на открытом воздухе. В сентябре 2018 года игроку под ником Zero Master удалось раскрыть последний секрет шутера Doom II (вторая часть игры) - он смог попасть на секретный уровень, выяснив, что для активации соответствующего телепорта игрока в него должен толкнуть монстр.