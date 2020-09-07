ВСЕ ФОТО Россия опустилась на 13-е место в рейтинге стран по устойчивости национального сегмента интернета

stori / DepositPhotos Россия опустилась на 13-е место в рейтинге стран по устойчивости национального сегмента интернета

stori / DepositPhotos Россия опустилась на 13-е место в рейтинге стран по устойчивости национального сегмента интернета

stori / DepositPhotos Россия опустилась на 13-е место в рейтинге стран по устойчивости национального сегмента интернета

stori / DepositPhotos

По итогам 2019 года Россия потеряла две позиции в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета и заняла в нем 13-е место, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свежий отчет компании Qrator Labs.

Всего в рейтинг вошли 249 стран (год назад, когда Россия заняла в нем 11-е место, в рейтинг вошли 224 страны). Положение в рейтинге зависит от того, какая доля национального сегмента интернета страны потеряет связь с миром при сбое в работе наиболее крупного оператора связи. Для России таким оператором является "Ростелеком", и, по данным Qrator Labs, нарушение в его работе приведет к тому, что связь потеряют 5,08% сетей российского сегмента интернета.

Первые пять мест в рейтинге заняли Бразилия, Германия, Швейцария, Украина и Великобритания. Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков отметил, что число стран с высокой степенью отказоустойчивости, где сбой сетей системообразующих операторов связи затрагивает менее 10% автономных систем региона, второй год подряд увеличивается на пять. В этом году оно достигло в общей сложности 40, передает "Прайм".

По словам Гавриченкова, наибольший риск возможности сбоев в работе российского сегмента интернета связан с укрупнением в стране игроков рынка связи.

"В ситуации, когда идет активная скупка малых игроков крупными участниками рынка, отказ одной из таких сетей может привести к проблемам уже на национальном уровне. Например, американский оператор связи CenturyLink, ставший пару лет назад крупнейшим игроком рынка связи США, на прошлой неделе допустил инцидент, который привел к масштабному отказу не только сетей CenturyLink, но и огромного числа других интернет-провайдеров. Консолидация отрасли неизбежно приводит к такого рода проблемам вне зависимости от качества менеджмента отдельных игроков", - пояснил он.

Отметим, что в России по итогам первой половины 2020 года четыре крупнейших интернет-провайдера ("Ростелеком", "Эр-Телеком", МТС и "ВымпелКом") формировали почти 70% всей абонентской базы в стране.

Повысить устойчивость национальных сегментов интернета может использование сетевыми операторами наряду с протоколом IPv4 более современного протокола IPv6. Тогда в случае проблем с одним протоколом другой будет работать. При этом, по данным Google, более 30% пользователей по всему миру работают по новому протоколу, но в Росси этот показатель лишь немного превышает 5%. Ситуация может изменить в связи в вынужденным переходом операторов на IPv6, поскольку осенью прошлого года интернет-регистратор RIPE NCC объявил об исчерпании адресов IPv4.

По словам директора Координационного центра доменов .ru/.рф Андрея Воробьева, в России нет общей программы перехода на IPv6, а при всех плюсах перехода участников рынка сложно заставить перейти на новый протокол, потому что для этого им придется потратить серьезные средства на модернизацию оборудования и аппаратно-программных комплексов.