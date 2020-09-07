Госкорпорация "Ростех" подготовила "дорожную карту" развития отечественной микроэлектроники. Документ предусматривает, что до 2024 года на развитие этой сферы необходимо выделить 798 млрд рублей. Подробности приводит газета "Ведомости".

План под названием "Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы" был направлен на рассмотрение в профильные ведомства (Минпромторг, Минкомсвязи, Минфин и Минэкономразвития), которые должны рассмотреть проект до 15 сентября.

Среди прочего "дорожная карта" предусматривает разработку чипов по техпроцессам 65 (55) нм, 28 нм и 14 нм, а также твердотельных накопителей данных с топологической нормой 25-30 нм. Такие чипы и накопители уже производятся иностранными компаниями, а ряд производителей перешел на 7-нм техпроцесс создания чипов и осваивает 5-нм техпроцесс. При этом в проекте "Ростеха" говорится, что закупки оборудования у иностранных компаний не планируются.

Из документа следует, что государство вложит в мероприятия по развитию микроэлектроники около 615 млрд рублей, а остальные инвестиции составят 102,6 млрд рублей, включая 30 млрд рублей, которые вложит "Ростеха". Целевой показатель предусматривает, что к 2024 году объем экспорта российской микроэлектроники нового поколения достигнет 20,4 млрд рублей, а к 2030 году - 48,8 млрд рублей, тогда как внутренний рынок к 2024 году может составить 466 млрд рублей, пишет CNews.

Напомним, в середине августа отечественные разработчики ПО и производители электроники обратились в правительство России с предложением создать Агентство технологического развития, которое возьмет не себя межведомственную координацию и управление развитием двух упомянутых отраслей.

Необходимость создания такого органа авторы письма объясняют тем, что реализация государственных стратегических планов по цифровизации экономики, развитию отрасли ИТ и электронной промышленности требует создания целостной системы госуправления, которая позволит связать между собой задачи по внедрению цифровых технологий, созданию ИТ-сервисов, разработкам прикладного и системного ПО, разработкам электронного оборудования и микроэлектроники, развитию производственной базы электронной промышленности.

В настоящее время индустрию разработки софта курирует Минкомсвязи, а сферу выпуска радиоэлектроники - Минпромторг. В Минкомсвязи заявили, что реализация описанных в письме координационных задач обеспечивается в рамках существующего межведомственного взаимодействия.