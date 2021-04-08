Роскомнадзор может снова привлечь Facebook и Twitter к ответственности за отказ предоставить информацию о локализации данных

Фотобанк Moscow-Live / Алексей Поляков

Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter и Google предоставить информацию о локализации в России баз данных российских пользователей. В случае отсутствия ответа их привлекут к ответственности.

"Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администраций Facebook и Twitter предоставить данные о локализации на территории РФ баз данных российских пользователей. Ведомство направило аналогичный запрос компании Google. В случае отсутствия ответа будет решаться вопрос о привлечении к ответственности зарубежных компаний за нарушение российского законодательства", - приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Напомним, поправки к закону "О персональных данных", которые требуют локализации персональных данных на территории России, вступили в силу еще в 2015 году. Согласно требованиям закона, любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

В январе прошлого года Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter в связи с тем, что они не предоставили в установленный срок информацию о выполнении требований о локализации данных российских пользователей. В середине февраля мировой суд Таганского района оштрафовал обе компании на 4 млн рублей. Представители Twitter попытались оспорить штраф, но потерпели неудачу. Решение суда в отношении этой компании вступило в силу 16 марта, а в отношении Facebook - 14 марта. Компании не выплатили штраф, и в конце мая в их отношении было начато исполнительное производство . В ноябре стало известно, что Facebook выплатила штраф, тогда как Twitter все еще не оплатил его.

В 2019 году Facebook и Twitter получили штрафы по 3 тыс. рублей. Юристы Twitter пытались оспорить и то решение суда, но их жалобы были отклонены и компания заплатила штраф.

"Обе компании до сих пор не отреагировали на требования Роскомнадзора предоставить необходимую информацию о локализации баз данных граждан РФ", - подчеркнули в Роскомнадзоре.