На российский аналог YouTube не удалось загрузить расследование о "дворце Путина"

rutube.ru

Перезапущенный после масштабного обновления российский видеохостинг Rutube запретил загрузку нашумевшего расследования ФБК* о дворце под Геленджиком, якобы принадлежащем Владимиру Путину. Ролик с этим расследованием на YouTube к настоящему времени набрал около 116 млн просмотров.

Загрузить это видео на Rutube с разрешения соратников Алексея Навального попытался корреспондент издания "Открытые медиа". Он зарегистрировал аккаунт на Rutube и загрузил на него ролик про дворец, а также видео, посвященное расследованию отравления Навального летом прошлого года. Второй ролик прошел обязательную премодерацию, а первый был отклонен.

Напомним, сейчас Rutube полностью принадлежит холдингу "Газпром-медиа". Компания закрыла сделку по консолидации 100% видеохостинга в конце 2020 года. Тогда же в холдинге пообещали сделать сервис такой уже удобной площадкой для размещения видеоконтента, как YouTube. Некоторые эксперты полагают, что власти рассматривают Rutube в качестве альтернативы YouTube в случае блокировки последнего в России.

В пресс-службе "Газпром-Медиа" переадресовали запрос журналистов о причинах отклонения видео про дворец в техподдержку Rutube, где сообщили, что ролик не прошел модерацию "по причине нарушения правил платформы в отношении соблюдения авторских прав и отсутствия документального подтверждения наличия прав на публикацию контента". В то же время отсутствие такого подтверждения прав на размещение не помешало корреспонденту "Открытых медиа" загрузить на Rutube известный ролик BBC о нападении змей на игуану, а также сюжет телеканала "Россия" о "вилле Навального" во Фрайбурге, на которой оппозиционер жил во время реабилитации после отравления. Вторая попытка загрузить те же два расследования Навального на другой канал в Rutube закончилась блокировкой обоих роликов.

Стоит отметить, что на Rutube сейчас можно найти несколько старых расследований ФБК*, которые были давно загружены на видеохостинг. В частности, на Rutube размещен фильм "Он вам не Димон", посвященный бывшему президенту и экс-премьеру Дмитрию Медведеву.