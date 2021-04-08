Четвероногий робот Spot американской компании Boston Dynamics в конце марта принял участие в учениях армии. Снимки, на которых робот запечатлен среди солдат, были опубликованы в микроблоге Особой военной школы Сен-Сир в Twitter, пишет The Verge .

По данным издания Quest-France Spot в числе других роботов был задействован в двухдневных учениях курсантов, в ходе которых оценивались перспективы применения роботов на поле боя в будущих военных конфликтах. В процессе учений был отработан ряд сценариев, которые сперва выполнялись без роботов, а затем с ними. В частности, список сценариев включал оборонительные действия в дневное и ночное время и сражение в городских условиях. По данным источников, роботы замедлили операции, но помогли сохранить человеческие жизни. Так, один из участников сообщил, что он "погиб" в сценарии городского боя без роботов и уцелел, когда роботы участвовали в отработке сценария и использовались для разведки. При этом проблемой Spot стало непродолжительное время автономной работы - его аккумуляторы разрядились во время учений. Какую именно роль играл Spot во время тренировок, не уточняется, но, по всей видимости, речь идет только о разведке с помощью установленных на работе камер.

Quand robots et élèves officiers s'entraînent ensemble sur le camp militaire de Coëtquidan ???? ????



Pendant deux jours, 80 élèves officiers de l'EMIA ont manœuvré avec des alliés inattendus : les robots Spot, Nerva, Barracuda, Optio 20 et Ultro ➡️ https://t.co/avGjTaNYkc pic.twitter.com/t8xVoofRtC — Ouest-France (@OuestFrance) April 3, 2021

Подобное применение Spot стало сюрпризом для его создателей. В Boston Dynamics сообщили, что робот был передан европейскому дистрибьютору Shark Robotics, и в компании не знали о том, что затем робота продали военным. Ранее прототипы других роботов Boston Dynamics тестировали американские военные, но после вывода Spot на рынок компания дистанцировалась от этого опыта и прямо запретила покупателям использовать Spot в качестве оружия для нанесения вреда человеку или животному либо оснащать его оружием. Применение робота для разведки формально не нарушает это требование, но поскольку за разведкой может последовать бой, этот вопрос становится дискуссионным.

Вице-президент Boston Dynamics Майкл Перри сообщил The Verge, что в компании не хотят, чтобы любой клиент использовал роботов для нанесения вреда людям. В настоящее время в Boston Dynamics изучают возможность полного запрета использования роботов военными.

Отметим, что кроме Spot в учения приняли участие и другие роботы, включая гусеничного робота OPTIO-X20, оснащенного пушкой, который был разработан эстонской компанией Milrem Robotics, колесного робота-носильщика ULTRO французской компании Nexter, и колесный дрон Barakuda, на который можно установить различное вооружение.