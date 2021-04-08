Zoom предложил российским госорганам покупать подписки на сервис напрямую

Pixabay.com

Госорганы России и компании с госучастием могут покупать подписки на сервис видеоконференций Zoom напрямую. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на сообщение компании.

"Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Тем временем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую", - говорится в сообщении Zoom.

Напомним, 6 апреля стало известно , что сервис запретил своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и компаниям с госучастием из России и стран СНГ. "Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора", - сообщил гендиректор дистрибьютора Zoom "РайтКонф" Андрей Петренко, уточнив, что речь не идет о разрыве действующих контрактов.

Участники рынка связали решение Zoom с опасениями санкций США. Также отмечалось, что решение компании может отразиться на российских вузах и школах, которые пользуются Zoom для организации дистанционного образования.

Популярность сервиса Zoom существенно выросла в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Вынужденные работать удаленно сотрудники компаний, а также переведенные на дистанционное обучение школьники и студенты активно пользовались Zoom для работы и учебы. Популярность отразилась и на доходах сервиса: в 2020 году Zoom отчитывался о существенном росте выручки.

У Zoom есть и бесплатная версия, которая позволяет вести неограниченное число конференций в формате "один на один", однако время групповых звонков в этой версии сервиса ограничено 40 минутами (когда время звонка истечет, конференцию придется создавать заново). В платной версии Zoom Pro нет временного лимита, а к разговору можно подключать до 100 участников. Отличием версии Zoom Business является возможность подключения к конференции до 300 человек, а Zoom Enterprise предоставляет организациям корпоративную IP-телефонию. Годовая лицензия на платные версии стоит 150, 200 и 350 долларов соответственно.

У Zoom существует немало аналогов, включая отечественные. Так, заменить Zoom может сервис видеоконференций компании "Яндекс". Кроме того, на днях совместное предприятие Mail.ru Group и "Ростелекома" запустило платформу "Сферум", предназначенную для школ. Платформа позволяет проводить групповые видеоконференции до 100 участников. Каждый из участников такой конференции может виртуально "поднимать руку" или включать демонстрацию экрана. Кроме того, в "Сферуме" можно общаться в чатах и делиться документами и медиафайлами.