Zoom предложил российским госорганам покупать подписки на сервис напрямую
Pixabay.com
Zoom предложил российским госорганам покупать подписки на сервис напрямую
 
 
 
Zoom предложил российским госорганам покупать подписки на сервис напрямую
Pixabay.com

Госорганы России и компании с госучастием могут покупать подписки на сервис видеоконференций Zoom напрямую. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на сообщение компании.

"Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Тем временем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую", - говорится в сообщении Zoom.

Напомним, 6 апреля стало известно, что сервис запретил своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и компаниям с госучастием из России и стран СНГ. "Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора", - сообщил гендиректор дистрибьютора Zoom "РайтКонф" Андрей Петренко, уточнив, что речь не идет о разрыве действующих контрактов.

Участники рынка связали решение Zoom с опасениями санкций США. Также отмечалось, что решение компании может отразиться на российских вузах и школах, которые пользуются Zoom для организации дистанционного образования.

Популярность сервиса Zoom существенно выросла в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Вынужденные работать удаленно сотрудники компаний, а также переведенные на дистанционное обучение школьники и студенты активно пользовались Zoom для работы и учебы. Популярность отразилась и на доходах сервиса: в 2020 году Zoom отчитывался о существенном росте выручки.

У Zoom есть и бесплатная версия, которая позволяет вести неограниченное число конференций в формате "один на один", однако время групповых звонков в этой версии сервиса ограничено 40 минутами (когда время звонка истечет, конференцию придется создавать заново). В платной версии Zoom Pro нет временного лимита, а к разговору можно подключать до 100 участников. Отличием версии Zoom Business является возможность подключения к конференции до 300 человек, а Zoom Enterprise предоставляет организациям корпоративную IP-телефонию. Годовая лицензия на платные версии стоит 150, 200 и 350 долларов соответственно.

У Zoom существует немало аналогов, включая отечественные. Так, заменить Zoom может сервис видеоконференций компании "Яндекс". Кроме того, на днях совместное предприятие Mail.ru Group и "Ростелекома" запустило платформу "Сферум", предназначенную для школ. Платформа позволяет проводить групповые видеоконференции до 100 участников. Каждый из участников такой конференции может виртуально "поднимать руку" или включать демонстрацию экрана. Кроме того, в "Сферуме" можно общаться в чатах и делиться документами и медиафайлами.