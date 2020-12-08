Apple представила накладные наушники AirPods Max

Компания Apple 8 декабря представила накладные беспроводные наушники AirPods Max с технологией активного шумоподавления и колесом управления. Описание наушников появилось на сайте Apple.

Оголовье наушников выполнено из сетчатой дышащей ткани - в Apple утверждают, что это позволит избежать давления на голову и распределить вес. Каркас изготовили из нержавеющей стали, а дужки регулируются благодаря телескопической конструкции, пишет TJ.

"Чашки наушников крепятся к оголовью при помощи уникального механизма, который сглаживает и распределяет боковое давление. Механизм позволяет чашкам поворачиваться независимо друг от друга, подстраиваясь под особенности формы головы. Для производства амбушюров используется акустически оптимизированный пеноматериал с эффектом памяти, обеспечивающий качественное прилегание наушников, что важно для полного погружения в звук. Колесико Digital Crown, такое же, как у Apple Watch, позволяет точно настраивать громкость, включать и останавливать воспроизведение, переключать композиции, отвечать на звонки и активировать Siri", - отмечается в пресс-релизе.

Наушники оснащены 40-миллиметровым динамическим драйвером, который обеспечивает высокое качество звука на разных частотах, и двумя чипами H1, установленными в каждом из наушников, которые отвечают за обработку звука. При помощи встроенных датчиков AirPods Max автоматически определяют, надеты они или нет. Как только владелец наденет AirPods Max, устройство начнет воспроизведение аудио, а если их снять или просто приподнять один из наушников, то воспроизведение будет автоматически приостановлено. Функция переключения позволяет быстро менять источник звука, выбирая из подключенных iPhone, iPad или Mac.

Система активного шумоподавления в AirPods Max использует установленные в каждом наушнике микрофоны (по три микрофона на наушник), которые улавливают окружающие шумы, тогда как направленный внутрь микрофон контролирует звук, который слышит пользователь. Система шумоподавления постоянно адаптирует звучание с учетом прилегания наушников и движения в пространстве. При этом адаптивный эквалайзер корректирует низкие и средние частоты. Пользователь также может переключиться с активного шумоподавления на так называемый "Прозрачный режим", в котором можно слышать окружающие звуки и общаться с людьми, не переставая слушать музыку.

"AirPods Max поддерживают пространственное аудио с динамическим отслеживанием движений головы - они могут поместить звук практически в любую точку пространства, и контент, записанный в формате 5.1, 7.1 или Dolby Atmos, звучит практически так же, как в кинотеатре", - говорится в описании наушников. В целом функционал наушников совпадает с возможностями компактных AirPods Pro.

Встроенный аккумулятор наушников обеспечивает до 20 часов работы без подзарядки с активированными режимами активного шумоподавления и пространственного аудио. Если поместить наушники в чехол Smart Case, который входит в комплект, AirPods Max перейдут в режим сверхнизкого энергопотребления для экономии заряда батареи.

AirPods Max появятся в продаже 15 декабря в серой, серебристой, зеленой, розовой и голубой расцветках. Оформить заказ на наушники можно с 8 декабря. В США они будут стоить 549 долларов, а в России - 62 990 рублей.