chivas1689@gmail.com / DepositPhotos Власти США выделят SpaceX 886 млн долларов на развитие проекта спутникового интернета Starlink

chivas1689@gmail.com / DepositPhotos

Федеральная комиссия по связи США (FCC) приняла решение о распределении субсидий на сумму 9,2 млрд долларов между несколькими компаниями. Эти средства выделяются на обеспечение интернетом сельских районов США. Одним из основных получателей средств станет компания SpaceX Илона Маска.

Как пишет The Verge, в течение следующих 10 лет SpaceX получит около 886 млн долларов на развитие проекта спутникового интернета Starlink. В число других победителей вошли компании LTD Broadband (1,3 млрд долларов), Charter Communications (1,2 млрд) и Rural Electric Cooperative Consortium (1,1 млрд). Остальные победители получат меньше денег, чем SpaceX и три перечисленные компании.

По данным FCC, в рамках этого проекта группировка Starlink обеспечит высокоскоростным интернетом почти 643 тыс. домов в 35 штатах. Всего же победившие провайдеры должны обеспечить широкополосной связью примерно 5,2 млн необслуживаемых домов и предприятий в сельских районах США, пишет "Хабр".

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение FCC вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два тестовых спутника Starlink, а первую партию из 60 спутников первой версии компания запустила в мае 2019 года (существенная часть этих аппаратов была сведена с орбиты).

В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту по меньшей мере 780 аппаратов. В общей сложности компания запустила уже 953 спутника Starlink (52 аппарата были сведены с орбиты).

В начале сентября в SpaceX обнародовали результаты тестирования системы. В компании сообщили, что спутники обеспечивают загрузку данных со скоростью свыше 100 Мбит/с, а малая задержка соединения позволяет играть в самые продвинутые онлайн-игры. В октябре компания начала бета-тестирование системы в Канаде и северных регионов США, и первые участники программы, получившей название "Лучше, чем ничего", высоко оценили качество и скорость интернета Starlink.

Разработкой аналогичных систем спутникового интернета занимаются и другие компании. Так, похожую систему разрабатывала подавшая заявление о банкротстве компания OneWeb, которая успела вывести на орбиту 74 спутника системы (реализация проекта будет продолжена благодаря новым владельцам). Кроме того, в апреле 2019 года о намерении создать систему под названием Kuiper объявила компания Amazon. Недавно Amazon получила разрешение FCC запустить 3,2 тыс. спутников Kuiper.

По различным данным, от 24 до 163 млн человек в США испытывают проблемы с доступом в интернет, в основном речь идет о людях, проживающих в сельской местности. Ожидается, что администрация избранного президента Джо Байдена увеличит расходы на повышение доступности широкополосного интернета в Соединенных штатах.