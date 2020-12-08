Разработчик антивирусов "Лаборатория Касперского" намерена выпустить смартфон с защищенной от хакеров операционной системой в конце 2021 года. Об этом сообщил в интервью РИА "Новости" основатель и глава компании Евгений Касперский. В настоящее время компания заключила соглашение о выпуске устройств с китайским производителем, но Касперский отказался сказать, о какой именно компании идет речь.

"На самом деле она (операционная система - прим. NEWSru.com) может быть универсальной, поэтому куда нас рынок "потащит" - там она и будет работать. Сейчас у нас два-три десятка "пилотов" и в России, и за рубежом - Европа, Азия, страны СНГ. То, что мы уже готовы поставлять - это операционка для интернета вещей - промышленного и любого другого, а для телефонов и планшетов она будет готова в следующем году", - рассказал Касперский.

Он добавил, что ОС компании не станет альтернативой Android и iOS. Речь идет о платформе и смартфоне "для обработки секретной и конфиденциальной информации как госслужащих, так и предприятий, и управлений инфраструктурой".

"У меня есть мечта, чтобы человек мог использовать телефон на базе, к примеру, ОС Android. Представьте: движением пальца пользователь переключает телефон на нашу безопасную ОС для управления турбиной электростанций или чего-то еще. В этом режиме не будет сервисов от Google Play, ничего такого. Но это пока мечта", - отметил Касперский, пояснив, что пока речь идет об отдельном смартфоне со специальной ОС, но не исключено, что компания вернется к идее переключения между платформами на одном устройстве, если увидит потребность в таком решении.

Напомним, о том, что "Лаборатория Касперского" разработала безопасную операционную систему KasperskyOS, предназначенную для использования в критически важных инфраструктурах и устройствах, стало известно еще в 2016 году. В марте 2019 года сообщалось, что компания работает над защищенной мобильной ОС, которая создается на базе KasperskyOS.

В декабре 2019 года руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS Григорий Сизов сообщил, что "Лаборатория Касперского" изучает возможность установки операционной системы KasperskyOS на смартфоны, предназначенные для корпоративного сектора.