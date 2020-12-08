АО "Электронная Москва" (принадлежит департаменту городского имущества Москвы) объявило аукцион на поставку программного обеспечения "Видеодетектор для поиска силуэтов людей в кадре", а также аукцион на поставку софта для "хранения и обработки данных силуэтов людей". Начальная стоимость каждого из контрактов составляет почти 30 млн рублей, пишет "МБХ Медиа" со ссылкой на данные портала госзакупок.

В материалах указано, что система распознавания силуэтов должна будет одновременно обрабатывать не менее 30 тыс. потоков видеоданных с камер государственной информационной системы "Единый центр хранения и обработки данных", а также с архивных записей. При отслеживании каждый силуэт получит свой трек, по которому граждан можно будет искать в базе данных. Функционал системы также должен позволить распознавать силуэты на фотографиях. Речь идет об изображения в форматах PNG и JPEG.

Мэрия Москвы должна будет получить право пользоваться системой с 1 июля 2021 года. При этом в документах указывается, что перепродажа права пользования ПО третьим лицам не предусматривается.

Позднее в департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ) заявили, что система распознавания людей по силуэту поможет подсчитать трафик на дорогах Москвы и облегчит работу правоохранительных органов.

"На базе закупаемого программного обеспечения предполагается создать модуль детектирования силуэтов людей. Данный функционал предназначен для работы правоохранительных органов. Он позволит облегчить обработку видеоархивов: с помощью данного модуля в рамках расследования правонарушений можно будет искать только "полезные" участки архивного видео, на которых присутствовали люди", - сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства.

В ведомстве также подчеркнули, что в модуле системы распознавания людей по силуэту отсутствует возможность идентификации человека - речь идет лишь об определении самого факта наличия силуэта в кадре.

Напомним, в конце ноября стало известно, что столичная мэрия заказала разработку системы, которая будет собирать детальный "цифровой профиль" пользователей всех городских услуг и сможет изучать активность москвичей в отдельно взятых районах и на "городских объектах".

Профиль каждого пользователя будет содержать сведения о различных задолженностях и штрафах, информацию о проездном документе и социальной карте. Эту информацию алгоритмы смогут сопоставлять с данными о подключении устройств пользователей к общественным точкам Wi-Fi и геолокационными данными от операторов связи. Анализ позволит отслеживать соблюдение "территориальных запретов" и "медицинские нарушения", а также учитывать данные соцопросов в разрезе отдельных районов города. Также система позволит отслеживать "лояльность" и участие пользователей в различных событиях. Значение термина "лояльность" в контексте закупки в документах не разъяснялось.