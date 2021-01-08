Стоп-кадр видео SpaceX / Youtube.com
 
 
 

Стоп-кадр видео SpaceX / Youtube.com

В ночь на 8 января американская космическая компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким телекоммуникационным спутником Turksat 5A. Трансляция миссии, которая стала первой для SpaceX в 2021 году, велась на YouTube-канале SpaceX.

Ракета-носитель со спутником была запущена со стартового комплекса SLC-40 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, в 5 часов 15 минут по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в четвертый раз) прошло штатно, и через восемь с половиной минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Также в этой миссии повторно использовались обе половинки носового обтекателя Falcon 9.

Примерно через 33 минуты после старта спутник Turksat 5A был успешно выведен на расчетную геопереходную орбиту. Спутник пятого поколения будет эксплуатироваться на протяжении 30 лет. С его помощью будут предоставлять услуги телевизионного вещания на территории Турции, в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, в ряде других регионов, передает ТАСС.