В ночь на 8 января американская космическая компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким телекоммуникационным спутником Turksat 5A. Трансляция миссии, которая стала первой для SpaceX в 2021 году, велась на YouTube-канале SpaceX.

Ракета-носитель со спутником была запущена со стартового комплекса SLC-40 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, в 5 часов 15 минут по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в четвертый раз) прошло штатно, и через восемь с половиной минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Также в этой миссии повторно использовались обе половинки носового обтекателя Falcon 9.

Falcon 9's first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/HNrvxgRuQA — SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021

Примерно через 33 минуты после старта спутник Turksat 5A был успешно выведен на расчетную геопереходную орбиту. Спутник пятого поколения будет эксплуатироваться на протяжении 30 лет. С его помощью будут предоставлять услуги телевизионного вещания на территории Турции, в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, в ряде других регионов, передает ТАСС.