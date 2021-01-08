Администрация США приостановила реализацию плана ввести таможенные пошлины на некоторые товары из Франции. Об этом говорится в опубликованном 7 января заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, передает ТАСС.

"Торговый представитель США решил приостановить [планы по] введению пошлин", - говорится в заявлении. Пошлины в 25% должны были вступить в силу 7 января в отношении французских сумок, мыла и косметики стоимостью 1,3 млрд долларов.

Власти США собирались установить пошлины в связи с введением Парижем так называемого цифрового налога в отношении американских компаний. Речь идет о налоге в 3% для технологических компаний, годовой оборот которых превышает 750 млн евро по всему миру и 25 млн евро во Франции. Решение ввести такой налог было принято в начале 2019 года. В США вскоре заявили, что налог придется платить в основном американским компаниям, включая Google, Facebook и Amazon. В связи с этим в Соединенных Штатах пообещали ввести в ответ пошлины на товары из Франции. В итоге в январе 2020 года резидент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом: лидеры двух стран сошлись на том, что Франция отложит введение налога до конца 2020 года, чтобы уладить разногласия с американскими властями.

Однако Минфин США вышел из переговоров по этому вопросу в июне 2020 года, а через месяц в США объявили о введении пошлины в 25% на французские сумки, косметику и мыло в качестве ответной меры на введение цифрового налога. Пошлины должны были начать действовать в январе 2021 года. Ранее в США грозили также ввести пошлины в 100% на ввозимые из Франции шампанское и сыр.

Напомним, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обратила внимание на несправедливое распределение налогов транснациональных технологических компаний еще в 2015 году. Выработка подходов к решению проблемы стала главной задачей плана G20 по противодействию размыванию налогооблагаемой базы (BEPS).

В ОЭСР рассматривают три варианта решения проблемы. Первый заключается в том, чтобы обязать компании показывать часть прибыли в странах проживания пользователей, даже если у них там нет офиса. Однако тут встает вопрос определения доли прибыли, которая приходится на конкретную страну. Вторым вариантом предлагается признавать нематериальные активы как созданные в той стране, где работает компания. В этом случае власти смогут облагать налогом всю или часть прибыли от таких активов. Наконец, третий вариант заключается в том, чтобы определять степень экономического присутствия компании в стране в зависимости от размера выручки, наличия базы местных пользователей, поддержки сайта на национальном языке, онлайн-продаж и т.д. В этом случае доходы компаний с существенным экономическим присутствием могут быть обложены налогом.

Возможность введения аналогичных цифровых налогов рассматривают и другие страны. Так, власти Великобритании намерены начать взимать такой налог в апреле этого года.