Марсианский вертолет Ingenuity ("Находчивость"), доставленный на Марс в феврале вместе с ровером Perseverance ("Настойчивость"), совершил пятый полет. Об этом сообщили в NASA.

Ранее Perseverance установил беспилотник массой 1,8 килограмма на намеченной стартовой площадке, после чего Ingenuity успешно пережил несколько холодных марсианских ночей. В процессе подготовки к запуску Ingenuity успешно проверил свою систему терморегуляции, цветную камеру и раскрутил винты, но затем при тестировании произошел сбой, и первый полет отложили для обновления софта Ingenuity. 19 апреля беспилотник совершил первый полет, который также стал первым управляемым полетом земного аппарата на другой планете. Второй полет Ingenuity состоялся 22 апреля, а третий - 25 апреля, а четвертый - 30 апреля.

Пятый полет Ingenuity положил начало новой фазе испытаний беспилотника, которая продлится до августа этого года, хотя ранее предполагалось, что испытания Ingenuity ограничатся 4-5 полетами. Во время этого полета продолжительностью 108 секунд вертолет взлетел с первой стартовой площадки, названной в честь пионеров авиации братьев Райт, пролетел 129 метров к югу и совершил посадку на новой площадке, которая была выбрана во время прошлого полета (ранее Ingenuity всегда возвращался на основную площадку). Перед этим беспилотник поднялся на рекордные для себя 10 метров и сделал цветные снимки окрестностей в высоком разрешении.

Excelsior! The #MarsHelicopter completed its 1st one-way trip and 5th flight on Mars. It touched down at its new location, kicking off a new demo phase where we test this new tech and see how it can aid future missions on Mars and other worlds. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/YwxIjupbQI — NASA JPL (@NASAJPL) May 8, 2021

Ранее в NASA опубликовали видеозапись, на который слышен звук полета Ingenuity. Это видео записал марсоход Perseverance во время четвертого полета Ingenuity.

Напомним, новый план использования Ingenuity предусматривает, что беспилотник совершит еще ряд полетов разной продолжительности и сложности, во время которых будет снимать поверхность планеты с высоты, чтобы найти научные цели для марсохода Perseverance, а также определить для него потенциальные маршруты.

Ранее в NASA отмечали, что использовать управляемые летательные аппараты на Марсе гораздо труднее, чем на Земле. Хотя гравитация на Марсе составляет примерно треть от земной, плотность атмосферы Красной планеты у ее поверхности оценивается примерно в 1% от земной. Это означает, что созданный для Марса летательный аппарат должен быть очень легким, а его винты должны вращаться со скоростью около 2,5 тыс. оборотов в минуту, примерно впятеро быстрее по сравнению с лопастями вертолетов на Земле. В перспективе опыт использования Ingenuity может быть использован для создания более крупных и совершенных летательных аппаратов для Марса и других планет.

Марсоход Perseverance совершил посадку в районе 45-километрового кратера Езеро, названного в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора Марса). Как предполагают ученые, в древности в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе примерно 3 млрд лет назад. Сам кратер тогда был заполнен водой и представлял собой озеро.