АГН Москва / Александр Авилов ФСБ и Минэкономразвития спорят о необходимости отечественного шифрования в российских сетях 5G

АГН Москва / Александр Авилов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ настаивает на использовании отечественных средств криптографической защиты в радиоканалах между базовыми станциями сетей 5G и абонентским оборудованием, однако в Минэкономразвития выступают против такого требования. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как напоминает издание, Минцифры подготовило проекты приказов о правилах использования базовых станций и абонентского оборудования для 5G около гола назад. В них содержится требование использовать отечественное шифрование трафика для связи станций с абонентским оборудованием и "ядром сети". При этом в отзывах Минэкономразвития на проекты этих приказов говорится, что в случае их принятия работать в сетях 5G в России будут только смартфоны и планшеты, производители которых установят отечественную криптографию. Предложенные требования также приведут к полной невозможности использовать в российских 5G-сетях зарубежное абонентское оборудование, так и базовые станции, считают в Минэкономразвития. При этом установка отечественной криптозащиты на действующие базовые станции будет обходиться операторам в 14 млрд рублей каждые три года.

В отзывах компаний Qualcomm (производитель комплектующих для смартфонов, включая 5G-модемы), Nokia и Ericsson (производители телекоммуникационного оборудования, включая базовые станции сетей 5G) говорится, что совместимость оборудования связи во всем мире построена на стандартах международного консорциума 3GPP, а требования Минцифры идут вразрез с ними.

В "Вымпелкоме" (бренд "Билайн") считают, что доработка абонентских устройств под требования об использовании отечественного шифрования может оказаться нерентабельной для производителей, что заблокирует развитие российских сетей 5G в целом.

В пресс-службе Минцифры сообщили, что в настоящее время проекты приказов дорабатываются с учетом поступивших замечаний. В "Ростехе" же сообщили, что "дорожная карта" развития 5G в России, которую госкорпорация готовит совместно с Минпромторгом, подразумевает разработку массового производства российских базовых станций, а также утверждение отечественных алгоритмов криптографии в 3GPP.

В представительстве китайской компании ZTE заявили, что российские алгоритмы шифрования возможно стандартизовать в 3GPP. Если их удастся включить в стандарты 3GPP, то иностранные производители смогут разработать поддерживающее российское шифрование оборудование. "Но для этого потребуются время и ресурсы, которые не окупятся, поскольку разработка будет востребована только на российском рынке", - считает представитель ZTE.

В свою очередь эксперт по безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий назвал маловероятным включение российских алгоритмов шифрования в стандарты. Он напомнил, что для предыдущих стандартов связи (4G и 3G) российские алгоритмы в 3GPP не включались.