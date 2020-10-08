nikkimeel / DepositPhotos Apple потребовала от Telegram заблокировать каналы с личными данными белорусских силовиков

nikkimeel / DepositPhotos

Компания Apple потребовала от мессенджера Telegram заблокировать два канала (@karatelibelarusi @belarusassholes) и один чат (@chatpartizan), в которых распространяются данные белорусских силовиков, которые, по мнению авторов этих каналов, причастны к насилию в отношении участников мирных акций протеста в Белоруссии. Об этом написал в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

Как пояснил Дуров, в Apple считают, что публикация данных силовиков и пропагандистов может спровоцировать насилие в их отношении. По мнению основателя Telegram, эта ситуация не столь однозначна и каналы не следует удалять, однако требование Apple не оставляет Telegram выбора (приложение могут удалить из магазина App Store). Дуров, предположил, что мессенджер будет вынужден выполнить ультиматум Apple, но ставшие его причиной каналы и чат по-прежнему будут доступны пользователям Telegram на других платформах.

Обсудить эту ситуацию Дуров предложил подписчикам в англоязычных комментариях к своей записи. Чуть позже мессенджер запустил в Белоруссии опрос о том, стоит ли блокировать каналы.

Отметим, что белорусские активисты и хакеры активно занимаются деанонимизацией сотрудников силовых ведомств. Недавно в Сети выложили несколько баз с данными сотрудников МВД Белоруссии. Источником их распространения стал Telegram.

Напомним, ранее Telegram выразил поддержку белорусским протестам. Мессенджер запустил в стране инструменты для обхода блокировок, позволяющие сервису продолжать работу в условиях перебоев со связью. Кроме того, Telegram внедрил поддержку белорусского языка, запустил специальный канал для белорусских пользователей, выпустил стикеры с бело-красно-белым флагом, который стал символом протестов в стране. Наконец, мессенджер провел опрос пользователей из Белоруссии о том, за из кого они проголосовали на президентских выборах. Победу в нем одержала Светлана Тихановская.