Принадлежавший основателю компании SpaceX Илону Маску красный электромобиль Tesla Roadster, который был отправлен в космос в феврале 2018 года в ходе первого запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, пролетел на минимальном расстоянии от Марса.

Сближение установленного на второй ступени ракеты-носителя электрокара с Красной планетой произошло 7 октября, в 9 часов 25 минут по московскому времени. Об этом сообщили в своих микроблогах создатель сайта, отслеживающего полет автомобиля, инженер Бен Пирсон и астрофизик Джонатан МакДауэлл.

This morning, Starman finally passed close to Mars, only being a few million miles away. It took a while, but at long last, Starman is there! https://t.co/lHXGKw1CP9— Ben Pearson- Roadster Tracker (@whereisroadster) October 7, 2020

По расчетам МакДауэлла, в момент максимального сближения Tesla Roadster находился на расстоянии в 7,41 млн километров от Марса. На такой дистанции электромобиль был вне зоны действия гравитации Марса.

Falcon/Tesla passed 7.41 million km from Mars at 0625 UTC Oct 7 pic.twitter.com/LeFbWTOoli— Jonathan McDowell (@planet4589) October 7, 2020

Напомним, за рулем красного спорткара сидит манекен в скафандре SpaceX. В начале ноября электромобиль Маска пролетит на расстоянии 51,9 млн километров от Земли, а в конце марта расстояние между Землей и электрокаром составит 41,25 млн километров.