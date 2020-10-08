Главе SpaceX Илону Маску не стоит праздновать победу и пить шампанское, пока пилотируемый космический корабль Crew Dragon не наработал статистику безопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, ключевой характеристикой космических кораблей является безопасность, а не внешний облик. Crew Dragon Рогозин назвал "большим, гламурным и красивым кораблем", отметив, что он стоит намного дороже, чем российский "Союз".

"И они еще ни разу не испытали его во внештатных ситуациях. Рано им пить шампанское. Поаккуратнее надо быть с яркими заявлениями. У Маска нет статистики, он еще не сертифицировал свой корабль", - сказал Рогозин. Затем глава Роскосмоса напомнил о надежности кораблей "Союз", за время эксплуатации которых случилось всего три аварии, и во всех случаях экипаж корабля был спасен.

При этом Рогозин добавил, что уважает Маска как талантливого предпринимателя и смелого инженера, человека, выстроившего бизнес по военному принципу, где есть железная дисциплина и минимум бюрократических функций.

Напомним, корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии, является первым американским пилотируемым космическим кораблем, запущенным к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году - он совершил первый полет в автономном режиме в марте 2019 года. Корабль способен вместить до семи человек, но в будущих миссиях NASA планируется использовать корабли с экипажами только из четырех астронавтов.

Предполагалось, что второй испытательный запуск корабля с двумя астронавтами на борту состоится уже в июле 2019 года, но из-за взрыва Crew Dragon во время наземных испытаний системы спасения 20 апреля этот полет был отложен на неопределенное время. Позднее стало известно, что причиной аварии стала неисправность обратного клапана в системе наддува баков. После этого в конструкцию системы внесли изменения. В январе NASA и SpaceX успешно протестировали систему аварийного спасения экипажа Crew Dragon, и в итоге запуск корабля с людьми назначили на конец мая, несмотря на пандемию коронавируса.

В начале августа корабль успешно вернулся на Землю. Участниками испытательной миссии были астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли, которые стали первыми людьми с июля 2011 года, отправившимися на МКС не на российском корабле "Союз", и первыми в истории членами экипажа корабля, созданного частной компанией.

Следующий полет Crew Dragon к МКС запланирован на 31 октября. На борту корабля на орбиту отправятся четверо астронавтов: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер (астронавты NASA), и японский астронавт Соити Ногути. По плану миссии они должны будут провести на МКС полгода.

За последнее время SpaceX заключила уже два соглашения об использовании Crew Dragon для космического туризма. Так, с компанией Axiom Space SpaceX договорилась об отправке на МКС трех туристов в конце 2021 года, а соглашение со Space Adventures предполагает, что в конце 2021-го или начале 2022 года корабль, на борту которого смогут разместиться четыре туриста, запустят на орбиту выше орбиты МКС, где он проведет до пяти дней. Crew Dragon также планируется использовать для туристических полетов к Луне - в 2018 году SpaceX заключила договор о таком полете с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой. Сейчас этот полет запланирован на 2023 год.