Продажи телевизоров на мировом рынке в третьем квартале 2020 года установили новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные аналитиков из компании TrendForce.

В отчете компании говорится, что общий объем продаж телевизоров на мировом рынке в июле-сентябре составил 62,05 млн штук, увеличившись на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 38,8% по сравнению со вторым кварталом текущего года, пишет The Verge.

Лидерами рынка телевизоров по итогам квартала стали компании Samsung, LG, TCL, Hisense и Xiaomi. Совокупный объем продаж телевизоров этих компаний составил 38,35 млн штук.

В TrendForce отметили, что в Северной Америке спрос на телевизоры вырос на 20% на фоне пандемии коронавируса, из-за которой люди проводят больше времени дома. Всплеск продаж в третьем квартале аналитики связали с реализацией отложенного спроса.

Отметим, что Samsung и LG предварительно отчитались о росте прибыли в третьем квартале, хотя для Samsung основными источниками этого роста стали продажи смартфонов и модулей памяти.

Аналитики прогнозируют, что по итогам 2020 года объем рынка телевизоров незначительно уменьшится по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в апреле сообщалось, что в первые дни карантина москвичи стали значительно больше смотреть телевизор. Так, 30 и 31 марта горожане старше четырех лет смотрели телевизор на 29% дольше по сравнению с первыми днями предыдущих недель марта. В отдельных возрастных группах время у телевизора увеличилось еще больше. Так, зрители в возрасте 4-11 лет смотрели ТВ на 45% дольше, в возрасте 12-17 лет - на 33% дольше. В возрастных группах от 18 до 24 лет, от 25 до 34 лет, от 35 до 44 лет и от 45 до 54 лет время просмотра телевизора выросло на 65, 36, 47 и 49% соответственно. В целом среднее время просмотра ТВ в Москве увеличилось до 4 часов 11 минут в сутки.