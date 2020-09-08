Apple представит новые iPhone 15 сентября

Компания Apple сообщила, что традиционная осенняя презентация новых смартфонов iPhone пройдет во вторник, 15 сентября. Она начнется в 20 часов по московскому времени. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проведут без зрителей. Также из-за пандемии, которая повлияла на производство новых смартфонов презентация пройдет примерно на неделю позже обычного.

Предполагается, что на анонсированном мероприятии компания из Купертино представит сразу четыре новых iPhone. По данным источников, Apple презентует двух наследников iPhone 11 (это будут смартфоны iPhone 12 c экранами диагональю 5,4 и 6,1 дюйма) и обновленные версии топовых iPhone 11 Pro и 11 Pro Max (смартфоны iPhone 12 Pro и Pro Maх получат дисплеи диагональю 6,1 и 6,7 дюйма). Впервые все новые смартфоны Apple получат OLED-дисплеи. Также известно, что новые iPhone будут поддерживать cети связи пятого поколения (5G), но неясно, идет ли речь обо всех новых смартфонах Apple. Ранее отмечалось, что внедрение поддержки 5G повысило себестоимость выпуска смартфонов, и Apple ищет способы сократить производственные издержки.

Apple has officially confirmed an upcoming event scheduled for September 15 at 10 a.m. PDT from Apple Park #AppleEvent pic.twitter.com/CNQm6tkAsu— Apple Hub (@theapplehub) September 8, 2020

Также известно, что смартфоны появятся в продаже позже обычного. Недавно Apple подтвердила, что устройства не выйдут на рынок в сентябре, пишет The Verge. Вероятно, даты начала продаж будут раскрыты на презентации.

Кроме новых смартфонов Apple также может представить обновленный планшет iPad Air, новое поколение смарт-часов Watch и уменьшенную версию "умной" колонки HomePod.