icholakov01 / DepositPhotos В Пентагоне подтвердили, что Microsoft честно получила контракт на 10 млрд долларов на создание облачной инфраструктуры для хранения данных

icholakov01 / DepositPhotos

Минобороны США сообщило о завершении проверки проведения конкурса на создание облачной инфраструктуры для хранения данных, победителем которого была признана компания Microsoft. Однако правомерность заключения контракта с ней оспаривает также участвовавшая в конкурсе компания Amazon.

В Пентагоне заявили, что проверка не выявила нарушений при проведении конкурса. Расследование показало, что предложение Microsoft было лучшим. В письме изданию The Verge представитель Microsoft сообщил, что компания рада выводам проверки и готова приступить к исполнению контракта. Однако пока реализация проекта невозможна из-за запрета суда, который рассматривает иск Amazon.

В Amazon также прокомментировали сообщение Пентагона. В публикации, размещенной в блоге Amazon Web Services, говорится, что компания категорически не согласна с выводами расследования. В Amazon считают их "не более чем попытка подтвердить ошибочное, предвзятое и политически коррумпированное решение". Компания продолжает настаивать на открытом и объективном расследовании деталей конкурса.

Напомним, в конце октября 2019 года Минобороны США признало компанию Microsoft победителем конкурса на создание облачной инфраструктуры для хранения данных и заключило с ней контракт на 10 млрд долларов сроком на 10 лет. Победа Microsoft стала неожиданностью для многих, так как фаворитом конкурса считалась Amazon. Тогда представитель Amazon Дрю Херденер заявил, что компания обескуражена таким решением Минобороны США. "Платформа Amazon Web Services является явным лидером в облачных вычислениях, исход был бы иным, если бы он основывался на подробном анализе сравниваемых предложений", - сообщил он.

В декабре Amazon оспорила итоги конкурса в суда. В иске компании говорилось, что решение в пользу Microsoft было принято из-за давления на Минобороны США со стороны Дональда Трампа. Прямых доказательств влияния Трампа на исход конкурса в Amazon не привели: компания ссылалась на публичные заявления президента о том, что в конкурсе должна участвовать не только Amazon, а также о том, что он следит за этим конкурсом. В компании обвинили Трампа в "закулисных атаках", которые объясняются его неприязнью по отношению к главе Amazon Джеффу Безосу. В Amazon полагали, что в ходе конкурса в Пентагоне закрыли глаза на недостатки решения Microsoft и допустили ошибки при оценке каждого критерия.

В Минобороны США не соглашались с претензиями Amazon. В ведомстве утверждали, что победитель конкурса был определен экспертной группой служащих и военных офицеров в соответствии с обычным процессом отбора, а не под внешним влиянием.

В феврале этого года федеральный суд США удовлетворил жалобу компании Amazon и временно приостановил исполнение контракта Пентагона с Microsoft.