Европейские проект SeaClear представил одноименную систему, предназначенную для сбора мусора с морского дна.

Как пишет N+1, базовая система состоит из четырех роботизированных устройств: воздушного беспилотника, беспилотного корабля и двух подводных дистанционно управляемых аппаратов. Воздушный дрон и первый подводный аппарат предназначены для поиска мусора на поверхности воды и на глубине. В случае обнаружения такого мусора в заданный район будет направляться второй аппарат, способный захватывать и всасывать мусор, распознавая его среди кораллов и водорослей при помощи машинного зрения. Корабль предназначен для подачи питания к подводным аппаратам и обработки передаваемых ими данных.

#OceanNews:

' SeaClear Project Aims To Robo-Garbage-Pick The Ocean Floor ' > @NewAtlas < Plans call for the basic system to consist of four robotic vehicles: an aerial drone, two underwater remote-operated vehicles..▼https://t.co/HEmTGRm9dm

.#garbagepatch #oceanpollution pic.twitter.com/UW3llQMDfY— Paul Millard ???????? (@SeaShepherdPaul) September 5, 2020

Весной этого года система прошла испытания в порту немецкого Гамбурга и возле побережья хорватского Дубровника. Теперь ее планируют развернуть на побережьях, где скапливается значительная часть мусора, поступающего с речным стоком.

Напомним, несколько лет назад двое австралийских серферов, озабоченных проблемой загрязнения мирового океана, создали устройство для сбора мусора с поверхности воды. Агрегат, получивший название Seabin, представляет собой ведро с насосом и съемным мешком для сбора пластика, бумаги, бензина или моющих средств. Это ведро предлагается закреплять на понтонах или волнорезах у поверхности воды в районе причалов, портов и в других местах скопления морского мусора. Насос, работающий за счет солнечной энергии, засасывает воду вместе с содержащимся в ней мусором, который накапливается в мешке.

В 2016 году некоммерческая организация RISE (Robots In Service of the Environment) начала разработку подводного робота, предназначенного для уничтожения крылаток-зебр, угрожающих прибрежным экосистемам юго-восточного побережья США и Карибского моря. Крылатки-зебры обитают в Тихом океане и являются инвазивным видом (вид, распространившийся в результате деятельности человека, который угрожает биологическому многообразию) для Атлантики. Крылатки, изначально попавшие в прибрежные воды в середине 80-х годов прошлого века, являются хищниками и активно уничтожают других рыб, которые не воспринимают крылаток как угрозу. В то же время более крупные местные хищники практически не едят крылаток, поскольку не считают их добычей.