Компания "Поисковый портал Спутник" (дочернее предприятие "Ростелекома") окончательно свернула поисковик сервис "Спутник", запущенный в 2014 году и позиционировавшийся как "национальная государственная поисковая система и интернет-портал".

С официального сайта "Спутника" пропала строка для ввода поисковых запросов. На главной странице сайта представлены ссылки на другие разработки компании: доверенный и корпоративный браузеры, аналитическую систему и дистрибутив корпоративного поиска с машинным обучением, пишет CNews.

На сегодняшний день из сервисов "Спутника" (погода, телепрограмма, карты, финансы, "Удобная страна", "Мой дом" и т.д. работают только корпоративные новости и проект "Спутник.дети". При этом поисковик со страницы с ошибкой переключает пользователей на сайт go.mail.ru.

Напомним, в мае 2017 года сообщалось, что проект "Спутник" может быть либо закрыт, либо переориентирован на другие задачи. Тогда же президент "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что "Спутник" не будет закрыт, но компания намерена оптимизировать расходы на него и пересмотреть стратегию проекта.

В июне 2017 года стало известно, что "Ростелеком" изучает перспективы развития национальной поисковой системы и браузера "Спутник" и рассматривает возможность их использования для нужд государственных органов и компаний. Осеевский при этом отмечал, что использование российского браузера было бы полезно для укрепления информационного суверенитета страны.

Отметим, что первоначальные инвестиции в проект "Спутник" составили 20 млн долларов, а общие вложения к августу 2016 года могли превысить 2 млрд рублей. Позднее "Ростелеком" вложил в проект еще как минимум 260 млн рублей.

В августе 2018 год "Ростелеком" добился признания банкротом ООО "Спутник", юрлица проекта "Ростелекома" по созданию одноименного поисковика и интернет-браузера. Основанием требовать банкротства стали долги "Спутника" перед оператором по договору займа, заключенного в 2015 году. Общая сумма долга и процентов по нему составила 10,6 млн рублей. Однако после принятия судом решения о банкротстве в карточке судебного дела появился касающийся заявления "Ростелекома" документ о включении в Реестр требований кредиторов задолженности в размере 292,2 млн рублей. В июле 2019 года ООО "Спутник" прекратило свою деятельность.