Microsoft показала новую игровую приставку Xbox Series S
 
Microsoft показала новую игровую приставку Xbox Series S
Xbox / Twitter

Компания Microsoft опубликовала изображение игровой приставки Xbox Series S, которая является младшей версией консоли Series X, анонсированной в прошлом году.

Сперва в Сети появилось несколько изображений новой приставки, а затем в Microsoft подтвердили их подлинность, уточнив, что Series S станет самой компактной приставкой в истории линейки Xbox. Стоимость консоли составит 299 долларов.

По данным издания Windows Central, Series S и Series X выйдут на рынок 10 ноября, а старшая модель будет продаваться за 499 долларов. Что же касается характеристик Series S, то пока известно, что у этой приставки не будет дисковода, и она будет поддерживать игры в разрешении 1080p, а не в 4K.

Утекшее в Сеть видео показывает, что приставка Series S примерно вдвое меньше по размеру, чем Series X.

Вскоре пользователи принялись обсуждать необычный облик приставки. Многие сравнивали ее с различными бытовыми приборами. В частности, один из пользователей сервиса микроблогов Twitter сравнил Xbox Series S со стиральной машиной.

Напомним в июле Microsoft официально объявила о прекращении производства игровых приставок Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition в рамках подготовки к презентации и выпуску консоли Xbox нового поколения. При этом в компании уточнили, что производство приставки Xbox One S пока что будет продолжено.

В середине августа в Microsoft сообщили, что приставка Xbox Series X выйдет на рынок в ноябре этого года, но конкретную дату начала продаж и стоимость консоли тогда не называли.