Xbox / Twitter Microsoft показала новую игровую приставку Xbox Series S

Xbox / Twitter

Компания Microsoft опубликовала изображение игровой приставки Xbox Series S, которая является младшей версией консоли Series X, анонсированной в прошлом году.

Сперва в Сети появилось несколько изображений новой приставки, а затем в Microsoft подтвердили их подлинность, уточнив, что Series S станет самой компактной приставкой в истории линейки Xbox. Стоимость консоли составит 299 долларов.

По данным издания Windows Central, Series S и Series X выйдут на рынок 10 ноября, а старшая модель будет продаваться за 499 долларов. Что же касается характеристик Series S, то пока известно, что у этой приставки не будет дисковода, и она будет поддерживать игры в разрешении 1080p, а не в 4K.

???? Let's make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq— Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Утекшее в Сеть видео показывает, что приставка Series S примерно вдвое меньше по размеру, чем Series X.

Вскоре пользователи принялись обсуждать необычный облик приставки. Многие сравнивали ее с различными бытовыми приборами. В частности, один из пользователей сервиса микроблогов Twitter сравнил Xbox Series S со стиральной машиной.

Xbox Series S looks like a front-loading washing machine nothing will change my mind. #XboxSeriesS pic.twitter.com/VGUMD9qLN4— Mark Medina | IGN (@Mark_Medina) September 8, 2020

Напомним в июле Microsoft официально объявила о прекращении производства игровых приставок Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition в рамках подготовки к презентации и выпуску консоли Xbox нового поколения. При этом в компании уточнили, что производство приставки Xbox One S пока что будет продолжено.

В середине августа в Microsoft сообщили, что приставка Xbox Series X выйдет на рынок в ноябре этого года, но конкретную дату начала продаж и стоимость консоли тогда не называли.