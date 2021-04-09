Данные примерно 500 млн пользователей заблокированной в России социальной сети LinkedIn были выставлены на продажу на хакерском форуме. Об сообщает CyberNews .

В качестве доказательства подлинности базы с данными пользователей принадлежащего Microsoft сервиса продавец выложил ее фрагмент, насчитывающий 2 млн записей. В этой базе содержатся полные имена пользователей, их телефоны, адреса электронной почты, сведения о месте работы и другую информацию.

В LinkedIn заявили , что компания начала расследование, но пока что речь не идет об утечке данных в результате взлома. В соцсети считают, что база представляет собой компиляцию из открытых данных профилей пользователей LinkedIn и сведений, добытых на различных сайтах. В компании подчеркнули, что демонстрационная база не содержит приватные данные из учетных записей пользователей, пишет The Verge .

Стоит отметить, что происхождение базы, скорее всего, не имеет большого значения для пользователей. Независимо от того, как была создана эта база, данные из нее могут быть использованы для рассылки спама и фишинговых атак на конкретные компании.

Как сообщает Bloomberg , власти Италии начали расследование в отношении LinkedIn в связи с появлением сообщений об утечке данных.

Напомним, на днях в Сети опубликовали данные 533 млн пользователей соцсети Facebook. В компании заявили, что речь идет об утечке, произошедшей в 2019 году.

Соцсеть LinkedIn попала под блокировку в России в конце 2016 года из-за нарушения требования закона о хранении и обработке данных российских пользователей на территории страны.