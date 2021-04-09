Данные примерно 500 млн пользователей заблокированной в России социальной сети LinkedIn были выставлены на продажу на хакерском форуме. Об сообщает CyberNews.
В качестве доказательства подлинности базы с данными пользователей принадлежащего Microsoft сервиса продавец выложил ее фрагмент, насчитывающий 2 млн записей. В этой базе содержатся полные имена пользователей, их телефоны, адреса электронной почты, сведения о месте работы и другую информацию.
В LinkedIn заявили, что компания начала расследование, но пока что речь не идет об утечке данных в результате взлома. В соцсети считают, что база представляет собой компиляцию из открытых данных профилей пользователей LinkedIn и сведений, добытых на различных сайтах. В компании подчеркнули, что демонстрационная база не содержит приватные данные из учетных записей пользователей, пишет The Verge.
Стоит отметить, что происхождение базы, скорее всего, не имеет большого значения для пользователей. Независимо от того, как была создана эта база, данные из нее могут быть использованы для рассылки спама и фишинговых атак на конкретные компании.
Как сообщает Bloomberg, власти Италии начали расследование в отношении LinkedIn в связи с появлением сообщений об утечке данных.
Напомним, на днях в Сети опубликовали данные 533 млн пользователей соцсети Facebook. В компании заявили, что речь идет об утечке, произошедшей в 2019 году.
Соцсеть LinkedIn попала под блокировку в России в конце 2016 года из-за нарушения требования закона о хранении и обработке данных российских пользователей на территории страны.