9 апреля на Международную космическую станцию (МКС) был успешно запущен пилотируемый корабль "Союз МС-18" с тремя членами экипажа на борту. Прямая трансляция пуска велась на YouTube-канале Роскосмоса.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем, получившим имя "Юрий Гагарин" в честь приближающейся годовщины полета первого космонавта, стартовала в 10 часов 42 минуты по московскому времени с площадки N31 космодрома Байконур. Через несколько минут корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени ракеты-носителя на целевой орбите.

На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Для Новицкого этот полет в космос стал третьим, тогда как Ванде Хай отправился на орбиту во второй раз, а Дубров - впервые.

Liftoff! Mark Vande Hei (@Astro_Sabot) of @NASA_Astronauts and cosmonauts Oleg Novitskiy & Pyotr Dubrov launched on their Soyuz spacecraft from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. They'll join the Expedition 64 crew aboard the @Space_Station: pic.twitter.com/uoaNtyHQ8n — NASA (@NASA) April 9, 2021

Корабль "Ю.А.Гагарин" (#СоюзМС18) выведен на околоземную орбиту ????



Олег Новицкий (@novitskiy_iss), Петр Дубров и Марк Ванде Хай (@Astro_Sabot) направляются к Международной космической станции! Стыковка произойдет через 3 часа - в 14:07 мск.



Трансляция начнется в 13:30 мск pic.twitter.com/BzM4wKfXLG — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 9, 2021

Сближение пилотируемого корабля с МКС и причаливание к стыковочному узлу модуля "Рассвет" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских членов экипажей корабля и станции. Стыковка корабля запланирована по так называемой "сверхбыстрой", двухвитковой схеме в 14 часов 7 минут по Москве. Впервые по такой схеме к МКС был запущен корабль Союз МС-17 в октябре прошлого года.

Российские космонавты, которые отправились на МКС 9 апреля, будут провожать модуль "Пирс" и встречать на станции многофункциональный модуль "Наука". Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос. Всего в рамках экспедиции МКС-65, которая отправилась на станцию, будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов, передает ТАСС.

После прибытия "Юрия Гагарина" численность экипажа МКС достигнет 10 человек. Сейчас на станции находятся семь членов экипажа. Это астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также японский астронавт Соити Ногути. Ожидается, что Рубинс, Рыжиков и Кудь-Сверчков отправятся на Землю на корабле "Союз МС-17" 17 апреля.

На 22 апреля сейчас запланирован запуск к МКС корабля Crew Dragon компании SpaceX. В рамках второй регулярной миссии с использованием этого корабля на орбиту отправятся астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, японский астронавт Акихико Хосидэ и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. Если все пойдет по плану, то в течение примерно недели к МКС будут пристыкованы сразу два корабля Crew Dragon, а на борту станции будут одновременно находиться 11 человек. 28 апреля Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути отправятся на Землю на корабле Crew Dragon, который доставил их на станцию в ноябре прошлого года.