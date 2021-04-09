Запущенный утром 9 апреля октября к Международной космической станции (МКС) российский пилотируемый корабль "Союз МС-18" ("Юрий Гагарин") успешно пристыковался к станции в рекордно короткий срок

Роскосмос / ВКонтакте Полет, который проходил по так называемой "сверхбыстрой" схеме, занял чуть больше трех часов - корабль пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента станции в 14 часов 5 минут по Москве

Роскосмос / ВКонтакте

Запущенный утром 9 апреля октября к Международной космической станции (МКС) российский пилотируемый корабль "Союз МС-18" ("Юрий Гагарин") успешно пристыковался к станции. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем на борту стартовала в 10 часов 42 минуты по московскому времени с площадки N31 космодрома Байконур. Через несколько минут корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени ракеты-носителя на целевой орбите. Полет, который проходил по так называемой "сверхбыстрой" схеме, занял чуть больше трех часов - корабль пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента станции в 14 часов 5 минут по Москве.

"Сближение выполнялось по двухвитковой схеме в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"). В настоящее время экипажи "Союза" и МКС выполняют операции по подготовке к открытию люков: проводят контроль герметичности отсеков корабля и выравнивание давления между кораблем и станцией, а также снимают полетные скафандры "Сокол КВ-2", - говорится в сообщении госкорпорации. Открыть переходные люки между кораблем и станцией планируется в 16 часов.

Есть касание!



Пилотируемый корабль #СоюзМС18 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции, совершив всего два витка вокруг Земли!



Добро пожаловать на МКС, @novitskiy_iss, Пётр and @Astro_Sabot! pic.twitter.com/uiWAlcHxeg — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 9, 2021

На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Для Новицкого этот полет в космос стал третьим, тогда как Ванде Хай отправился на орбиту во второй раз, а Дубров - впервые.

Новицкий и Дубров, будут провожать модуль "Пирс" и встречать на станции многофункциональный модуль "Наука". Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос. Всего в рамках очередной экспедиции будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов.

После прибытия "Юрия Гагарина" численность экипажа МКС достигла 10 человек. Сейчас на станции находятся семь членов экипажа. Это астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также японский астронавт Соити Ногути. Ожидается, что Рубинс, Рыжиков и Кудь-Сверчков отправятся на Землю на корабле "Союз МС-17" 17 апреля.

На 22 апреля сейчас запланирован запуск к МКС корабля Crew Dragon компании SpaceX. В рамках второй регулярной миссии с использованием этого корабля на орбиту отправятся астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, японский астронавт Акихико Хосидэ и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. Если все пойдет по плану, то в течение примерно недели к МКС будут пристыкованы сразу два корабля Crew Dragon, а на борту станции будут одновременно находиться 11 человек. 28 апреля Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути отправятся на Землю на корабле Crew Dragon, который доставил их на станцию в ноябре прошлого года.