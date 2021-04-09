Операторы сообщили о сбоях в работе из-за установленного на их сетях оборудования Роскомнадзора для фильтрации трафика

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В сетях крупных федеральных и региональных операторов связи начали происходить системные сбои из-за проблем с оборудованием, установленным Роскомнадзором в рамках исполнения так называемого закона "О суверенном Рунете". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в компания.

Речь идет о ТСПУ (технические средства противодействия угрозам): оборудовании для фильтрации трафика (DPI), разработанном компанией RDP.RU и установленном на сетях операторов. Масштабным экспериментом по применению этого оборудования стало замедление работы сервиса микроблогов Twitter в России, начатое Роскомнадзором 10 марта в связи с тем, что компания не удалила запрещенную информацию по требованию ведомства.

Как рассказал источник издания, в марте в работе крупного регионального оператора "Обит" (входит в десятку крупнейших операторов России в корпоративном сегменте) произошел сбой из-за работы оборудования Роскомнадзора, установленного "вразрез между оборудованием "Обит" и глобальной сетью интернет". Чтобы восстановить работу сети, специалистам пришлось исключить оборудование Роскомнадзора из схемы прохождения трафика. Официальный представитель компании отказался комментировать эту информацию.

В Роскомнадзоре подтвердили, что такой инцидент имел место, но подчеркнули, что работа в штатном режиме была возобновлена через три часа. В ведомстве добавили, что самовольное изменение операторами параметров работы ТСПУ грозит штрафом в размере до 1 млн рублей.

По словам другого источника "Коммерсанта" в марте все операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" и Tele2) испытывали проблемы из-за оборудования DPI. По его словам, именно из-за этого оборудования 19 марта произошел крупный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram. Тогда представители всех четырех операторов заявили, что "проблем на их стороне нет", а в "Ростелекоме" сообщили, что авария была зафиксирована на сети одного из зарубежных провайдеров. Между тем источники издания утверждают, что проблема была на российской стороне. Отметим, что на недоступность Facebook и двух принадлежащих ей сервисов 19 марта жаловались пользователи по всему миру, а в Facebook говорили, что специалисты устраняют неполадки.

С работой ТСПУ ранее связывали и сбои в работе многих сайтов и сервисов, зафиксированные 10 марта. В день начала замедления работы Twitter сперва оказались недоступны обслуживаемые "Ростелекомом" сайты Кремля, Госдумы, Роскомнадзора и многих госорганов, а затем выяснилось, что под замедление трафика попали многие сторонние сайты и сервисы. В Роскомнадзоре тогда проблем не заметили .

"Чем больше устанавливается технически сложного оборудования на критические участки сети, тем больше вероятность, что оно будет давать сбой", - заявил IT-эксперт Филипп Кулин. Он отметил, что при поломке ТСПУ операторы могут пустить трафик в обход, но это не гарантирует решения проблемы. Кулин также отметил, что пока операторы не несут ответственности за последствия поломок, а штрафы грозят компаниям только за отказ от установки оборудования Росокомнадзора.