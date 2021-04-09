Инженер Александр Земсков утверждает, что три крупнейших производителя смартфонов нарушили его права, поскольку в их устройствах используется запатентованный им способ геолокации по данным от базовых станций связи

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Кунцевский районный суд 8 апреля, возобновил рассмотрение иска инженера Александра Земскова к российским "дочкам" компаний Samsung, Apple и Huawei. Земсков, как указано в материалах дела, хочет взыскать с них компенсации за нарушение исключительных прав на свое изобретение.

Как пишет РБК , иск Земскова был подан в августе 2020 года. Истец утверждает, что является правообладателем изобретения "Способ и система определения местоположения объекта на территории", позволяющего точно определить, где находится смартфон за счет данных о его электромагнитном излучении от ближайшей базовой станции сотовой связи. Земсков считает, что три крупнейших производителя смартфонов нарушили его права, поскольку в их устройствах используется именно этот способ геолокации. В частности, такая технология применяется в смартфонах iPhone XR, Samsung Galaxy A50 и Honor 7A (до конца прошлого года этот бренд принадлежал Huawei).

Изобретатель требует от каждой из трех компаний по 10 тыс. рублей за каждый случай нарушений, обнаруженных в приобретенных им смартфонах. Истец также запросил у Федеральной таможенной службы (ФТС) информацию о количестве смартфонов, ввезенных ответчиками в Россию, поэтому не исключено, что сумма иска может быть увеличена.

Рассмотрение дела было приостановлено в конце прошлого года для проведения экспертизы двух моделей смартфонов Honor. В проводившем эту экспертизу Центре независимой экспертизы "ПетроЭксперт" пришли к выводу, что в смартфонах есть каждый признак изобретения, запатентованного Земсковым.

Представители Apple, Huawei и Samsung отказались от комментариев. При этом рассмотрение претензий к Apple и Samsung было выделено в отдельные дела, которые передали в Пресненский районный суд Москвы. Следующее заседание по иску к "дочке" Huawei пройдет 21 мая.

В базе Роспатента указано, что принадлежащий Земскову патент был зарегистрирован в конце 2008 года. Сначала патент принадлежал компании "Всевидящее око", совладельцем и гендиректором которой был Земсков. Сейчас Земсков работает в израильской компании Shoham, занимающейся разработкой промышленного оборудования. Как рассказал сам Земсков, на момент изобретения технологии для определения местоположения устройств использовалась только спутниковая навигация (система GPS), у которой есть немало ограничений. Например, спутники "не видят" машины с модулем GPS в тоннелях или гаражах. При этом клиенты "Всевидящего ока" из транспортных предприятий хотели точно знать где находятся их машины в конкретный момент.

"Я несколько лет думал над решением проблемы, и родился абсолютно новый алгоритм, лишенный ограничений GPS. Я запатентовал его, и с партнерами мы решили открыть компанию по оказанию услуг геопозиционирования. Первым клиентом было предприятие "Кремлевское кольцо", отвечающее за уборку Кремля, прилегающих территорий и дороги до аэропорта Внуково", - рассказал изобретатель. По его словам, у компании появилось несколько десятков клиентов, но затем компания Google внедрила новую технологию геолокации в Android, и спрос на услуги российской фирмы упал. В итоге Земсков перерегистрировал патент на себя, а компания "Всевидящее око" была закрыта в 2020 году.

"Мир открытый, информация распространяется очень быстро. К каким-то выводам другие изобретатели могли прийти сами, какие-то могли подсмотреть", - прокомментировал распространение технологии Земсков, уточнив, что не зарегистрировал международный патент на свое изобретение из-за высокой стоимости этой процедуры.

"Общая беда российских изобретателей - это отсутствие материальной возможности патентовать свои изобретения за рубежом, чем широко пользуются иностранные компании. По действующему законодательству, подав заявку на изобретение в определенной стране, автор имеет ограниченный срок на подачу заявок в других странах, и если он пропущен, никто не сможет получить аналогичный патент, включая изобретателя. Поэтому во всем мире этим изобретением может пользоваться кто угодно, но при использовании в России необходимо получать лицензию от владельца патента", - рассказал патентный поверенный Евгений Комаров.

Земсков также рассказал, что до подачи иска к производителям несколько лет писал в компании письма, а также обращался в ФАС. Кроме того, он подал иск на 5 млн рублей к сервису ZakaZaka, ("дочка" сервиса доставки еды Delivery Club), использующему технологию определения местоположения. Два года назад Савеловский районный суд Москвы отклонил этот иск, постановив, что сервис получает данные о местоположении смартфонов от платформ iOS и Android либо от картографических сервисов.