Госдума на заседании 9 декабря приняла в третьем чтении законопроект, который переносит срок вступления в силу закона о предустановке российских приложений на смартфоны, ПК, и смарт-телевизоры с 1 января на 1 апреля 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, закон об обязательной предустановке отечественного софта на продаваемые в России электронные устройства должен был вступить в силу 1 июля этого года, но из-за пандемии коронавируса вступление закона в силу отложили до 1 января 2021 года, а теперь он вступит в силу еще на три месяца позже.

23 ноября правительство приняло постановление о порядке предустановки отечественного софта. Документ гласит, что предустанавливать российские приложения на устройства должны изготовители или продавцы. В список видов ПО для предустановки вошли программы 16 классов: браузеры, поисковики, картографические и навигационные приложения, приложения электронной почты, приложения для облачного хранения данных, голосовые помощники, мессенджеры, новостные агрегаторы, приложения, обеспечивающие доступ к онлайн-трансляциям, приложения соцсетей, аудиовизуальные сервисы, антивирусы, офисные приложения, приложения для использования платежной системы "Мир", приложения для доступа к порталу госуслуг, а также приложения для доступа к социально значимым сайтам.

В постановлении указано, что на смартфоны и планшеты необходимо будет предустанавливать все перечисленные приложения, на ПК - браузеры, офисное ПО и антивирусы, а на смарт-телевизоры - браузеры, поисковики, приложения соцсетей и аудиовизуальные сервисы. При этом в документе указано, что предустановка возможна путем полной загрузки приложения, размещения ярлыка, нажав на который пользователь загрузит программу или через диалоговое окно первоначальной настройки нового устройства.

На днях Минцифры подготовило предварительный список приложений, которые нужно будет предустанавливать на продаваемые в России. "Всего министерство получило около 100 заявлений от производителей ПО. После анализа заявок был сформирован перечень продуктов, рекомендованных к предустановке. В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты "Яндекс", в категориях "электронная почта", "новостной агрегатор", "социальные сети" - Mail.ru, среди антивирусных систем - Kaspersky, офисного ПО - "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуги и платежная система "Мир", - сообщили в Минцифры.

Из 29 вошедших в рейтинг продуктов 12 классов пять принадлежат "Яндексу" и 13 - Mail.ru Group. При этом в своих категориях лидируют четыре перечисленные в сообщении Минцифры приложения "Яндекса" и шесть приложений Mail.ru Group (электронная почта, мессенджер ICQ, голосовой помощник "Маруся", новостной агрегатор, стриминговый сервис OK Live и приложение соцсети "ВКонтакте". Что же касается аудиовизуальных сервисов, то перечень, из которого будут отобраны приложения для предустановки составили на прошлой неделе в Роскомнадзоре. В список пока не вошли сервисы для доступа к социально значимым сайтам по программе "Доступный интернет", перечень которых утвержден Минцифры. Они будут отбираться по отдельному порядку.

Отметим, что ряд производителей Android-устройств ранее согласился исполнять требования российского законодательства о предустановке приложений (часть из вошедших в список приложений уже предустанавливается на смартфоны некоторых компаний), однако до сих пор неясно, будет ли выполнять эти требования компания Apple, которая не предустанавливает сторонние приложения на свои устройства. Однако недавно в коде бета-версии iOS 14.3 обнаружилась функция, которая позволит пользователям устанавливать приложения сторонних разработчиков на этапе настройки нового смартфона iPhone или планшета iPad.