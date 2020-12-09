bennymarty / DepositPhotos В Google подвели итоги года в России и мире

bennymarty / DepositPhotos

Компания Google представила традиционные итоги года для своей поисковой системы, опубликовав списки самых популярных тем и запросов пользователей по всему миру. Российский офис Google также подвел итоги 2020 года.

Главным словом запросов в Google в 2020 году стало слово "почему?", а темой года ожидаемо стала пандемия коронавируса. По итогам глобальных запросов фильмом года стал фильм "Паразиты", сериалом - "Король тигров", актером - Том Хэнкс, игрой - Among Us, персоной года - избранный президент США Джо Байден, потерей года - баскетболист Коби Брайант, пишет TJ.

Что же касается итогов года для поиска Google в России, то компания также назвала самые популярные запросы и подготовила ролик, саундтреком для которого выбрали песню "Ветер перемен" Максима Дунаевского в аранжировке Антона Беляева при участии эстрадного хора МГИК и его руководителя Этери Бериашвили.

"2020 год часто описывают словом "неопределенность". Когда вокруг много неизвестного, люди стремятся адаптироваться к этому и ищут ответы на свои вопросы. А мы всегда стараемся помогать пользователям получать полезную и нужную им информацию. Предлагаем вам посмотреть, каким был 2020, через призму самых быстрорастущих запросов русскоязычных пользователей в Google Поиске", - говорится в блоге Google в России.

Главными темами 2020 года в российском Google стали пандемия коронавируса, взрыв в Бейруте, события в Беларуси и Нагорном Карабахе, голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ и обращение президента Владимира Путина к гражданам в связи с пандемий. В топ-10 также вошли выборы президента США, последний бой в карьере Хабиба Нурмагомедова, футбольный матч между сборными Сербии и России, окончившийся разгромным поражением российской команды, и запросы о бубонной чуме.

Google подвёл итоги 2020 года - большинство популярных запросов в России связаны с коронавирусом, а выборы в США интересовали россиян больше, чем поправки в Конституцию, события в Беларуси и Нагорном Карабахе. pic.twitter.com/a3n9bVKF8C— pani Walewska (@pani_walewska) December 9, 2020

"Люди следили за борьбой Джо Байдена и Дональда Трампа, интересовались Алексеем Навальным, Эллен/Эллиот Пейдж, Михаилом Ефремовым, Ким Чен Ыном, Александром Лукашенко и скорбели - по Борису Клюеву, Михаилу Жванецкому, Ирине Антоновой, Армену Джигарханяну, Шону Коннери, Диего Марадоне и другим", - отметили в Google.

Отдельно в компании рассказали о запросах, связанных с освоением различных навыков в домашних условиях. В связи с пандемией и режимом самоизоляции пользователи интересовались способами кустарного изготовления антисептика и масок, вина из винограда, майонеза, томатного сока и томатной пасты. Также многих интересовало, как можно сделать в домашних условиях косметические процедуры (шугаринг, снятие нарощенных ресниц и ламинирование волос).

Самыми популярными фильмами в уходящем году в Google назвали фильмы "Холоп", "Джентльмены", "Довод", "Союз спасения" и "Лед 2", а в топ-5 сериалов вошли "Жестокий Стамбул", "Бумажный дом", "Ветреный", "Перевал Дятлова" и "Ведьмак".

"Этот год подходит к концу. Он научил нас многому - ценить живое общение и друг друга, радоваться мелочам и видеть красоту рядом. Каким бы тяжелым этот год ни был, пусть в конечном счете он сделает нас немного лучше", - подытожили в компании.