wolterke / DepositPhotos Дистрибьютор софта Microsoft отказался поставлять программы компании МГТУ им. Баумана из-за американских санкций

wolterke / DepositPhotos

Компания "Софтлайн", являющаяся официальным дистрибьютором программного обеспечения Microsoft в России отказалась поставлять софт МГТУ им. Н. Э. Баумана из-за новых санкций США. Об этом пишет газета "Ведомости".

В письме "Софтлайн", направленном в МГТУ, говорится, что введенные властями США летом 2020 года экспортные ограничения касаются американских технологий, которые "могут быть использованы для конечных военных целей". Новые требования запрещают "Софтлайн" участвовать в подобных тендерах в Китае, Венесуэле и России. Представители компании "Софтлайн" и российского офиса Microsoft отказались от комментариев, пишет TJ.

Представитель МГТУ сообщил, что софт закупают для обучения студентов и его "странно привязывать" к "двойному назначению", так как в вузе учатся и иностранные студенты. Необходимость закупки ПО связана с тем, что в 2021 году истекает срок лицензий на софт, купленный в 2018 году. При этом отказ поставщиков от участия в закупке может стать проблемой, поскольку многие программы, используемые для инженерных расчетов, совместимы только с Windows.

По мнению президента юридической фирмы "Интернет и право" Антона Серго, в США с учетом истории вуза, в котором среди прочих учились многие известные конструкторы ракет и военных самолетов, могут воспринимать МГТУ им. Н.Э. Баумана как "полигон подготовки российского оружия".

Отметим, что после ужесточения правил экспорта под "конечным военным использованием" в США теперь понимается не только непосредственно разработка или производство военной продукции, но и применение любого товара для "поддержки или содействия эксплуатации, установки, технического обслуживания или ремонта, модернизации" военной продукции.

Напомним, в сентябре Microsoft возложила на Россию ответственность за более чем половину санкционированных на государственном уровне кибератак, из числа зафиксированных специалистами Microsoft с июля 2019-го по июнь 2020 года.

В отчете компании говорилось, что Microsoft отслеживает деятельность государств в киберпространстве для защиты платформ, служб и клиентов Microsoft от атак хакеров. Если пользователь продуктов становится целью киберпреступников, деятельность которых санкционирована властями той или иной страны, Microsoft отправляет этому клиенту специальное уведомление. По данным Microsoft, за указанный период компания разослала более 13 тыс. таких уведомлений. Почти 90% атак осуществлялись из России (52%), Ирана (25%) и Китая (12%). Оставшиеся 11% атак пришлись на долю КНДР и других стран. Целями этих атак в основном были частные и корпоративные клиенты Microsoft из США (69%), Великобритании (19%), Канады (5%) и Южной Кореи (4%).