burdun / DepositPhotos Pornhub изменит правила модерации контента из-за скандальных роликов с несовершеннолетними

burdun / DepositPhotos

Один из крупнейших в мире порносайтов Pornhub объявил о масштабных изменениях правил проверки контента после того, как ресурс обвинили в размещении видеороликов без согласия участников и видео с несовершеннолетними.

В официальном сообщении компании говорится, что теперь Pornhub будет принимать видео только от верифицированных пользователей - речь идет о любительских роликах, которые можно загружать на сайт. Этот шаг приведет к сокращению количества загрузок, но в 2021 году сервис планирует расширить возможности верификации, пишет The Verge. Кроме того, порносайт запретил скачивать видео с сайта, сделав исключение только для платных загрузок по Модельной программе.

Также Pornhub объявил об усилении модерации с помощью недавно созданной "Красной команды", которая выявляет потенциально незаконные материалы, пишет TJ. В будущем году компания намерена опубликовать детальный отчет о модерации в 2020 году.

В Pornhub заявили, что анонсированные изменения являются частью запущенной в апреле программы по борьбе с противоправным контентом на сайте, но о них было объявлено всего через несколько дней после публикации в газете New York Times статьи Николаса Кристофа, в которой говорилось о том, что ролики с некоторыми девушками размещались на Pornhub без их согласия, а после удаления этих видео с сайта их копии продолжали распространяться в Сети. Кроме того, Кристоф написал, что на Pornhub размещаются ролики с несовершеннолетними и сцены насилия.

Эта публикация вызвала большой резонанс: от бизнес-партнеров Pornhub потребовали разорвать отношения с сервисом. В основном с такими требованиями столкнулись платежные системы Visa и Mastercard, которые проводят платежи пользователей порносайта. В MasterCard пообещали провести расследование и пересмотреть отношения с сайтом, если обвинения подтвердятся.