Компания "Яндекс" начала использовать роботов "Яндекс.Ровер" для доставки заказов из ресторанов в центре Москвы через сервис "Яндекс.Еда". Об этом написал в Facebook глава направления "Яндекс Go" Даниил Шулейко.

Как сообщили в компании, тестовая зона находится около станции метро "Белорусская", в деловом квартале "Белая площадь". При заказе еды из некоторых ресторанов в приложении "Яндекс.Еда" пользователь может выбрать роботизированную доставку. Если в этот момент один из роботов будет свободен, то именно он доставит заказ. Сейчас в тестовой зоне работает минимум два робота, а при большом спросе появляются дополнительные роботы, пишет N+1. В "Яндексе" также рассказали, что с конца лета пять роботов "Яндекс.Ровер" развозят заказы из ресторанов жителям Иннополиса, расположенного под Казанью.

Смотрите, наш Ровер научился доставлять заказы Яндекс.Еды. Даже зима ему не помеха. pic.twitter.com/ArHlN6K1qJ— Яндекс (@yandex) December 9, 2020

Напомним, "Яндекс.Ровер" был представлен в ноябре прошлого года. Робот передвигается на шести колесах, а его высота составляет около полуметра. Он умеет планировать маршрут, объезжать препятствия и распознавать объекты. Кроме того, робот оснащен специальным датчиком, который позволяет ему работать в темноте. По словам разработчиков, на его создание ушло несколько месяцев, а в основе устройства лежат те же технологии, что и в беспилотных автомобилях компании.

В феврале этого года компания начала тестировать доставку товаров сотрудникам при помощи фирменного робота, а в апреле "Яндекс.Ровер" стали полноценно использовать в качестве курьера в микрорайоне Сколково, где расположен одноименный инновационный центр. В компании тогда рассказали, робот помогает администрации "Сколково" - он перевозит из здания в здание документы и посылки. В октябре робот "Яндекса" начал доставлять в бизнес-центры продукты, заказанные клиентами через сервис "Яндекс.Лавка".

В компании полагают, что в перспективе роботы-доставщики будут использоваться одновременно с курьерами, что позволит удовлетворить пиковый спрос на доставку. При этом, в отличие от курьеров, роботы не смогут входить в подъезды - клиентам придется выходить из дома, чтобы забрать заказ. Открыть крышку грузового отсека робота может только получатель заказа с помощью мобильного приложения.