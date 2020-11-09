В связи с недавними террористическими атаками исламистов в Австрии и Франции власти стран - членов Евросоюза рассматривают возможность предоставить спецслужбам доступ к зашифрованным коммуникациям. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на черновик документа, подготовленного к намеченной на 13 октября встрече министров внутренних дел стран ЕС.

"Доступ к цифровым данным становится все более важным - будь то данные подключения или, в некоторых случаях, содержимое информации", - подчеркивается в проекте заявления (цитата по ТАСС).

Одновременно правительства европейских стран обсуждают резолюцию о создании технических решений для доступа к зашифрованным данным, чтобы позволить правоохранительным органам вести расследования преступлений. При этом Евросоюз "полностью поддерживает разработку, внедрение и использование устойчивого шифрования". Однако криптография не должна мешать правоохранителям исполнять свою работу. Технические решения для получения доступа к зашифрованным данным должны соответствовать принципам легальности, прозрачности, необходимости и пропорциональности.

Помимо этого, в декабре в ЕС может быть принят давно обсуждаемый документ о штрафах для IT-компаний за недостаточно оперативное удаление контента, содержащего пропаганду терроризма. По данным журналистов, в ходе грядущей встречи министры предложат создать инструмент для "удаления материалов террористического характера менее чем через час после сообщения о них", пишет "Роскомсвобода".

Отметим, что о возможности доступа к зашифрованной переписке думают правительства разных стран. Так, в России организаторы распространения информации обязаны предоставлять ФСБ ключи шифрования сообщений. Отказ предоставить ключи в связи с отсутствием технической возможности стал причиной блокировки мессенджера Telegram, которая длилась более двух лет, но незначительно сказалась на работе сервиса в России.

В декабре 2018 парламент Австралии принял закон, предписывающий технологическим компаниям предоставлять полиции доступ к зашифрованным данным пользователей IT-сервисов в случае, если эта информация нужна для борьбы с преступниками. В октябре 2020 года власти Германии одобрили законопроект о доступе спецслужб к защищенной шифрованием переписке пользователей мессенджеров.