Virgin Hyperloop / YouTube Капсулу вакуумного поезда Hyperloop впервые испытали с пассажирами на борту

Virgin Hyperloop / YouTube

Компания Virgin Hyperloop 8 ноября провела в Лас-Вегасе (штат Невада) первые в мире испытания капсулы транспортной системы Hyperloop с пассажирами на борту. Об этом сообщается на сайте компании.

Напомним, концепция системы Hyperloop была предложена основателем SpaceX Илоном Маском в августе 2013 года. Она предусматривает использование грузопассажирских капсул, двигающихся по трубам, в которых поддерживается крайне низкое давление. В теории это позволяет капсулам достигать скорости в 1,2 тысячи километров в час. Реализацией собственных проектов Hyperloop параллельно занимаются несколько компаний, включая Virgin Hyperloop.

Во время последних испытаний в прототипе капсулы XP-2 находились два человека. В ходе короткого заезда по 500-метровому отрезку трубы капсула разогналась до 107 миль в час (172 километра в час). Давление в трубе при этом составляло всего 100 Па (0,75 мм ртутного столба), что соответствует давлению на высоте 61 км над уровнем моря.

В перспективе в Virgin Hyperloop планируют создать полноценную пассажирскую капсулу, которая сможет вмещать до 28 человек. В компании считают, что такие капсулы смогут разгоняться до 1,1 тыс. километров в час, но пока что рекордная скорость на испытаниях системы составила около 390 километров в час.

В июле 2019 года немецкая команда WARR Hyperloop одержала победу в соревновании Hyperloop Pod Competition, проводимом компанией SpaceX среди разработчиков капсул транспортной системы Hyperloop. Максимальная скорость прототипа капсулы немецких инженеров составила рекордные на данный момент 466 километров в час.

Интерес к строительству полноценных транспортных систем Hyperloop проявляли правительства ряда стран, но пока перспективы реализации подобных проектов остаются туманными из-за и дороговизны и недостаточно уровня развития этой технологии.